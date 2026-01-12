搶人才砸重本！陸企老闆豪贈18間房 條件、福利全說了

中國溫州的國盛汽車今年起將送符合資格員工房產。示意圖，Unsplash



中國浙江國盛汽車企業員工福利太讓人羨慕！近日，該公司招聘訊息中提到提供員工免費食宿、績效獎金和紅包旅遊，且年資5年以上的員工還能獲贈免費房子，2026年首批5間房已經陸續簽約送出，預計3年內送出18間。

國盛汽車企業總部設置在浙江溫州，主要業務是汽車零件研發、生產與銷售，2024年產值人民幣4.9億元（約台幣22.29億元）。

近日，國盛汽車公布最新徵人訊息，提供13個月月薪、免費三餐與宿舍、過年紅包、績效獎金、員工旅遊等豐厚福利，另外，今年起，工作年資5年以上的員工，將陸續獲得免費房子。

根據《香港01》、《瀟湘晨報》媒體報導，國盛考量近年國內房市低迷，董事長涂開存又想留住人才，因此才想到送員工房子的福利。國盛汽車總經理王加淵受訪解釋，目前獲得房產的員工都是中高層管理人員。

據了解，贈房的房子坪數落在30坪至45坪左右，離公司距離約5公里內，員工須主動申請，由公司內部審核資格，國盛要求，接受免費贈屋的員工，需承諾至少未來5年要繼續為公司效力，期滿房子即可辦理過戶手續；至於裝修費用，公司會先協助代墊，待房產過戶後員工再返還即可。

王加淵解釋，目前已送出5間房，其中有一對夫妻檔員工獲贈43坪房子，預計3年內送出18間，希望吸引各地優秀人才注意。

