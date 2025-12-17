搶人才! 東吳大學祭240萬新生獎學金 學長姐:好羨慕

生活中心／陳佳侖 、張皓宇 台北報導

為了吸引頂尖人才就讀，東吳大學今天宣布，學測或分科測驗成績表現傑出，並以東吳為第1志願錄取的新生，入學就讀4年可獲得240萬元的獎學金，消息一出也讓許多學長姐們羨慕不已。

受到少子化影響，不少學校祭高額獎學金，吸引頂尖人才就讀，東吳大學也祭出百萬獎學金，搶人才。

東吳大學生：「就是因為當初我們沒有這個制度，然後如果學弟妹有的話，就會覺得這個很讚，還有錢拿。」

東吳大學生：「蠻羨慕的，就是獎學金如果有240萬的話，就是等於可以免費讀大學，然後讀完還有剩超級多錢。」

廣告 廣告

搶人才！東吳大學祭240萬新生獎學金 學長姐直呼：好羨慕

東吳大學祭240萬新生獎學金。（圖／民視新聞）消息一出讓不少正在就讀的學長姐羨慕不已，因為明年只要，學測任四個科目滿級分，透過繁星、申請入學，選填東吳當第一志願，或是分科排名前1%，第一志願就讀，四年就能領取240萬元的高額獎學金。

東吳大學校長 詹乾隆：「激勵他們不是只有在，這個240萬，我們還有更多其他的（獎學金），那個名額幾乎沒有限制，還有更多的，都希望鼓勵同學努力進來讀書，然後把它讀得好，那以後能夠回饋國家社會。」

搶人才！東吳大學祭240萬新生獎學金 學長姐直呼：好羨慕

私大祭出獎學金搶人才。（圖／民視新聞）但其實不只東吳，亞洲大學也推出，第一志願選讀，最高可領360萬元入學獎學金，義守大學則祭出，總獎金500萬元，學雜費、住宿、生活津貼等全方位包辦，大同大學也提供最高100萬元的獎學金給優秀新生。

不僅私大砸重金搶才，台灣第一學府台大，自2019年就推動"傅鐘獎學金"，大學四年下來最多能領到80萬台幣，就是希望把優秀年輕人才，留在台灣。

原文出處：搶人才！東吳大學祭240萬新生獎學金 學長姐直呼：好羨慕

更多民視新聞報導

李洋現身中山女高校慶! 校長曝"每天都會與互道早安5次"

營建廢棄物去化加嚴 大寮國小跑道重建土方堆棄校內

飲水思源回饋故鄉 張維倩議員捐助30萬元成立「張瑞山前議員紀念獎助學金」

