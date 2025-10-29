搶佔俄烏戰爭重建商機 貿協基輔台貿中心將率30台企參加「烏克蘭重建展」
烏俄戰事未歇，台灣目前唯一派駐烏克蘭的單位—外貿協會基輔台灣貿易中心今天宣布，將於11月13日至14日與30家台企參加波蘭華沙「2025烏克蘭重建展（Rebuild Ukraine 2025）」，直接協助我國企業提前掌握未來超過5千億美元的戰後重建商機。
基輔台貿中心表示，自2006年成立以來，一直是我國與烏克蘭經貿交流的核心據點。戰事爆發初期，基輔台貿中心迅速協助撤離當地僑民，護送55位國人撤離戰區。其後，儘管辦公室及駐外人員住處附近遭受飛彈與無人機攻擊波及，辦事處仍維持正常運作，持續協助台烏雙邊企業與經貿聯繫，並提供當地最即時市場資訊給予我國企業參考。
烏俄戰事雖未見緩和，烏克蘭台貿中心今年以來已經邀請24家烏克蘭大型企業來台，與我國無人機、工具機、能源、醫療及安控等業者進行深度交流洽談。
在11月中旬於波蘭華沙登場的烏克蘭重建展中，台灣業者將聚焦重建所需的關鍵技術與產品，展出內容涵蓋高效能能源設備、基礎建設材料、電子零組件、專業醫療器材、尖端無人機技術與高精度工業零組件等解決方案。
基輔台貿中心表示，將在展覽期間邀請烏克蘭最大民營能源公司DTEK、商工總會SUP及無人機協會Lviv Tech Cluster等重量級機構，與台灣參展廠商進行現場洽談，共同洽商未來重建的契機與可能性。
外貿協會表示，基輔台貿中心未來將持續扮演臺烏經貿合作的重要橋樑，不僅擴大烏克蘭企業赴臺洽訪、深化產業鏈結，更會協助洽覓更多潛力商機，提供臺灣企業積極投入烏克蘭的重建商機重要資訊。
