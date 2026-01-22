搶佔北極3戰略關鍵曝！CNN：俄羅斯領先美中

▲ 北極地區具有極高的戰略價值及礦產資源，引發美中俄數十年來的角力。圖為研究員在觀察冰山。(圖/美聯社/達志影像)。

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（21日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，鬆口不會對格陵蘭動武，並已與北約達成協議框架。但隨川普對格陵蘭的野心日益高漲，北極圈的戰略價值又引發關注，CNN分析，美中俄之間的北極爭奪戰早已開打，但俄羅斯長期佔據領先地位。

美媒CNN報導，北極爭奪戰已經持續數十年，長期以來，俄羅斯一直佔據領導地位，莫斯科控制著北極圈以北大約一半的陸地及專屬經濟海域，且極圈地區三分之二的居民居住在俄羅斯。雖然北極地區在全球經濟的佔比僅約0.4%，但俄國也控制其中的三分之二。芬蘭與瑞典分別在2023、2024年加入北約後，北極地區已分裂成俄羅斯與北約2大陣營。

俄羅斯幾十年來一直在擴大北極地區的軍事存在，投資建設及改善該地區的現有設施。監測北極安全及核裁軍的加拿大非營利組織「西蒙斯基金會」指出，廣闊的北極地區內，有66個軍事基地和數百個防禦設施、前哨戰。其中有30個軍事基地位於俄羅斯，其餘36個則分布在擁有北極領土的北約國家，包括加拿大9個、美國8個、格陵蘭3個、冰島1個。

專家指出，雖然俄羅斯的軍事實力還無法與北約相比，但其軍事存在的規模、軍力擴張速度都是重大問題。英國智庫皇家三軍研究所指出，俄羅斯近年投入大量資金、精力在其核潛艦艦隊的現代化。

事實上，在冷戰結束後的幾年裡，俄羅斯與西方國家曾在北極地區展開合作，北極理事會的成立就是為拉近俄國與7個北極國家之間的距離，在生物、氣候、原住民權利等議題合作，甚至一度在安全領域開展合作。但俄國在2014年侵略克里米亞後就被驅逐出去。

川普曾多次聲稱，出於國安考量美國需要格陵蘭，並稱丹麥的實力無法對抗中俄在北極的野心。

中國雖然不是北極國家，但在2018年起自稱「近北極國家」，毫不掩飾對北極的野心，提出「冰上絲路」倡議，2024年起也跟莫斯科在北極展開聯合巡演，區域競爭更加白熱化。

受全球暖化影響，北極地區的升溫速度是全球平均的四倍，科學家警告，海冰迅速減少會對自然環境造成嚴重後果；但海冰融化也帶來採礦和航運的巨大經濟機會。

沿著俄羅斯北海岸延伸的北海航線、貼著北美洲北部海岸的西北航道，在20年前幾乎難以通行，如今夏季高溫期卻幾乎無冰。前者可以讓歐亞航程縮短兩週，僅為蘇伊士運河路線的一半，俄國在備至2022年被制裁後，也仰賴這條航線運送油氣到中國；西北航線的每

年航次也從2000年代初的個位數，攀升到2023年的41次。

此外，北極地區冰川融化，可能讓過去無法開採的土地重見天日，丹麥和格陵蘭地質調查局表示，格陵蘭島尤其可能成為煤炭、銅、黃金、稀土元素和鋅的熱點地區。

不過，研究人員表示，開採格陵蘭島礦產資源的成本極其高昂且非常困難，因為許多礦藏都在偏遠地區，不只覆蓋一英里厚的極地冰蓋，全年大部分時間都是黑暗的。北極研究所創始人兼高級研究員胡珀特 （Malte Humpert）表示，認為這些資源可以輕易被美國利用的想法完全是瘋了。

