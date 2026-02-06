搶佔AI穿戴通路先機 寶島眼鏡布局全台101家Rokid樂奇AI智慧眼鏡體驗據點

寶島眼鏡看準AI智慧眼鏡成長需求，布局全台101個門市提供專業體驗服務

產業中心/綜合報導

限時加碼！2/7(六) Dream Plaza 樂奇AI眼鏡體驗會三重好禮大放送-

AI穿戴式裝置正快速從概念走向實際生活應用，未來將成為不可或缺的科技產品。其中，智慧眼鏡更被視為下一代人機互動的重要入口。台灣眼鏡通路領導品牌寶島眼鏡日前宣布，正式擴大Rokid AI Glasses 樂奇 AI 智慧眼鏡在台體驗與銷售據點，全台共101家門市(包含文雄、鏡匠、SOLOMAX、米蘭)提供試戴與完整服務，涵蓋寶島眼鏡體系旗下多個通路品牌，成為目前台灣覆蓋最廣的 AI 智慧眼鏡實體通路。

專業驗光結合科技導入 全台101家服務據點一站到位

想像一副AI眼鏡，能即時翻譯外語、提醒路線、協助記錄會議重點，甚至成為隨身的 AI 助理。隨著 AI 穿戴科技逐漸成熟，這樣的使用情境正快速走入日常生活。然而，智慧眼鏡並非一般3C產品，而是與每個人視力條件高度相關的穿戴式裝置。

廣告 廣告

寶島眼鏡指出，自 Rokid AI Glasses在台上市後，引發大量消費者詢問與試戴熱潮。因此智慧眼鏡的光波導顯示需在特定焦距與瞳距下才能呈現最佳效果，更仰賴專業服務諮詢與配戴調整，為了讓更多消費者近距離感受科技魅力，寶島眼鏡特別規劃於 2 月 7 日（六）在 Dream Plaza 舉辦樂奇AI眼鏡體驗活動，由專業團隊現場引導民眾進入 AI 視界。

Rokid AI Glasses採用光波導技術，可將資訊和即時翻譯字幕懸浮在眼前，語音、成像、AI助理功能全面滿足

Rokid AI Glasses：語音 × 成像 × AI 助理 一副整合強大功能

Rokid AI Glasses樂奇AI智慧眼鏡採用光波導成像技術，結合語音操控與 AI 大模型，能以懸浮字幕形式即時呈現文字與資訊，讓使用者在不干擾視線的情況下，完成各種日常任務。

針對現代人追求工作效率與生活便利，Rokid AI Glasses內建多功能一體化AI助理，能提供對話與影片字幕的即時語音翻譯、會議與演講提詞、影像辨識、AI 問答、課程與會議紀錄，以及導航、拍照錄影、通話與音樂播放等強大功能。一副眼鏡即可整合翻譯機、相機、藍牙耳機與智慧助理等多項裝置，大幅減少頻繁取用手機的干擾。

全套擴充配件同步上市 全面滿足智慧穿戴日常情境

此外，為提升行動使用便利性，寶島眼鏡同步宣告Rokid AI Glasses專屬配件將於 2 月初上市，包括內建約 3000 mAh 行動電源的充電眼鏡盒、磁吸充電線與磁吸鏡框與磁吸墨鏡片等。透過全套配件上市，Rokid AI Glasses將具備更完整的行動續航力與個人化使用選擇，讓消費者無論通勤、出差或戶外活動，各種生活上都更加便利。

Rokid AI Glasses全套配件於2月初全面上市，為各種生活情境需求滿足靈活、個人化且續航力十足的智慧應用

寶島眼鏡將於2/7（六）14:00-18:00於DREAM PLAZA 3樓寶島眼鏡櫃位舉辦樂奇智慧眼鏡體驗活動，打卡拍照就可獲得限量好禮，凡體驗下載寶島眼鏡App就可領取聯名限量配件一組，現場購買樂奇AI眼鏡還可獲得國際聯名IP小廢包以及$200的優惠券，三重好禮等你來拿。

透過全套配件上市與全台門市網絡，Rokid AI Glasses 將具備更完整的行動續航力與個人化選擇。寶島眼鏡將持續推動 AI 科技與專業配鏡的深度整合，協助消費者接軌智慧科技，真正成為「每天都戴得住、用得久」的生活裝置。

【活動資訊：Rokid 樂奇 AI 智慧眼鏡體驗日】

• 活動時間： 2026 年 2 月 7 日（六）14:00 – 18:00

• 活動地點： Dream Plaza 3樓（寶島眼鏡櫃位）

• 現場好康：

1. 來店體驗禮： 下載寶島眼鏡 App 並來店體驗，即領聯名限量配件一份。

2. 打卡禮： 完成體驗並拍照打卡即贈限量葉黃素一組（10 顆）。

3. 成交禮： 現場購買Rokid AI智慧眼鏡即贈「國際聯名 IP 小廢包」及「$200 折價券」。

點此看全台 101 家指定門市 : https://myppt.cc/gwRz9z