搶你發問的第一刻！沃爾瑪的AI代理新盤算：不單挑改打群架，拚「鋪貨」進ChatGPT、Gemini

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AI代理人正逐漸成為你與世界互動的唯一入口。過去品牌拚廣告讓人「看見」，如今AI先替消費者篩選商品。品牌不只要討人喜歡，還得讓演算法判斷它值得被推薦。

過去一場購物的起點，可能是消費者踏進店裡的瞬間。電商興起後，商家從搜尋引擎爭奪客戶。到了AI代理時代，起點或許是問題浮現腦海的那一刻。為了即時擄獲顧客，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）不僅自研AI代理，更與Google深度合作布局。

2026年1月，全美最大零售業者沃爾瑪宣布將旗下商品庫存與結帳能力整合至Gemini對話介面，從被動等待消費者上門，轉為主動出擊，第一時間提供客戶解決問題的產品方案。

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事實上，沃爾瑪的AI代理布局經歷過大幅度調整。去年10月它曾與OpenAI合作，測試讓消費者在ChatGPT中直接結帳，卻發現轉換率只有官方的3分之1，且商品出錯機率高，因此改為以自家開發的AI代理Sparky為核心，嵌入ChatGPT與Gemini之中。

單挑不如打群架

沃爾瑪在2025年發布AI代理Sparky，並以此為核心與Google、OpenAI合作，讓消費者透過Gemini、ChatGPT體驗購物服務。

沃爾瑪布局AI代理 圖/Walmart

賭上信譽的「推薦」戰！不精準、不實用直接出局

沃爾瑪執行長弗納（John Furner）在年度NRF零售大型展會中表示，沃爾瑪正在推動零售業的「下一次偉大演進」，想透過AI縮短消費者從意圖到實際購買行為之間的距離，也就是希望消費者在聊天機器人對話過程中，就能享受到無縫的購物體驗。

沃爾瑪AI主管丹克（Daniel Danker）舉例，當消費者詢問葡萄酒灑到地毯該怎麼處理，Gemini便能即時從沃爾瑪產品目錄找出解方，甚至直接加入購物車；若用戶請Gemini規畫秋季露營裝備，它可以策畫一套完整商品組合，並以會員價格迅速配送。

而實現這一切的基礎，就是這次合作首度亮相的開放標準「通用商業協定」（Universal Commerce Protocol）。它為AI代理與零售商後台建立共通語言，讓AI能讀取產品目錄、庫存，並處理結帳。

不過，當AI在解答的同時展示商品，要如何避免被消費者認為是廣告而引起反感？沃爾瑪強調，AI助理在推薦商品時，會綜合評估其價值，而非盲目提供最便宜或是行銷得天花亂墜的產品。並要求賣家必須完整提供產品資訊，否則不會列入AI的推薦清單。

丹克指出，在AI代理購物的世界中，最重要的籌碼是「信任和價格」。如果AI為了打廣告推薦不適合、價格昂貴的商品，會立即失去消費者的信任，客戶未來便不會再放手讓AI協助購物，因此系統必須維持推薦功能的精準度和實用價值。

沃爾瑪認為，AI代理的最大優勢在於讓購物的起點無所不在，消費者可以從網站或聊天機器人享受到沃爾瑪的商品與服務，「我們的理念很簡單，無論從哪裡開始，顧客都能獲得始終如一的沃爾瑪個人化體驗，包括我們豐富的商品種類、超值價格與配送速度。」

責任編輯：謝宗穎

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