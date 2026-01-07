搶來幸福站不住腳！陳珮騏《百味人生》失控黑化倒數

陳珮騏演反派「不打算討好所有人」。（三立提供）

三立八點台劇《百味人生》劇情持續推進，陳珮騏飾演的「蕭紅雪」成為觀眾熱議焦點，為了鞏固的自己地位，不計一切手段為愛耍盡心機，除了栽贓大牙害女兒林萱瑜險流產，未來更將迎來惡行算帳，角色轉變來得又急又狠。對此，陳珮騏也親自分享詮釋心境，坦言拍攝初期自己同樣困惑，但隨著劇情推演，逐漸理解紅雪勢必走向失控與崩解。

陳珮騏分析，紅雪的轉變並非一夕之間，而是多重壓力長期累積的結果。包括懷孕帶來的身心變化、過往惡行即將被揭穿的恐懼，以及建立在謊言之上的20多年婚姻與幸福逐步瓦解。她認為，紅雪過去表現出的冷靜與理智，其實只是勉力維持的假象，當所有防線被逼到極限，角色終究無力再掩飾本性，也讓「壞人終須付出代價」的戲劇張力自然成形。

廣告 廣告

陳珮騏《百味人生》黑化崩壞，讓網友走心。（三立提供）

談到角色定位，陳珮騏直言，紅雪確實做過許多傷害他人、甚至觸法的行為，即便後來試圖彌補、付出真心，也無法抹去造成的傷痕，「搶來的幸福，本來就站不住腳。」因此她選擇不抗拒角色走向，而是全然投入，隨著編劇安排，完整呈現人物在高壓下逐步失序的過程。

陳珮騏也進一步分享身為演員的看法。她表示，演員本就是在演出人生百態，而一部戲之所以能成立，關鍵在於好人與壞人彼此作用，讓觀眾情緒隨劇情起伏，如同坐上雲霄飛車。好人展現人性的善，壞人則提醒人性的惡，兩者缺一不可。

陳珮騏（左）建立在謊言之上的20多年婚姻與幸福逐步瓦解。（三立提供）

相較於討喜的好人角色，她坦言壞人其實難演得多，不僅表演層次複雜，心理與身體的承受壓力也更大，但她並不逃避，反而對自己能承擔這樣的角色感到一份專業上的驕傲，「我能演，也願意演。」她更直言，除了部分報應戲確實辛苦到接近極限之外，壞人角色帶來的表演張力，確實比好人更過癮。

陳珮騏強調，無論角色立場如何，她都願意以同樣的心情與專業接下。她也坦言，討喜角色確實較容易累積人氣，而壞人角色往往會流失部分支持者，甚至連身邊親友都可能一時「討厭起來」，但她早已習以為常，「這就是演員的日常。」她笑說，自己無法、也不打算討好所有人，只希望在角色允許的範圍內，把人性的複雜、黑暗與真實，誠實地呈現給觀眾。

更多中時新聞網報導

假日輕急症中心 雙北每小時僅1患者

雙層巴士上國道 北基桃有望先行

范怡文開年忙翻 無暇陪女兒跨年