搶修坍方！宜蘭太平山遊樂區局部休園4天 僅開放至鳩之澤溫泉區「不提供住宿」

宜蘭近日雨彈來襲，林業保育署宜蘭分署今（9）日表示，太平山遊樂園區因為宜專一線8.5K處近期上邊坡持續發生坍方，為了搶修，12月11日至14日休園4天，僅開放到鳩之澤溫泉區。

林業保育署宜蘭分署說，太平山國家森林遊樂區內宜專一線8.5K處近期上邊坡持續發生坍方，林業保育署宜蘭分署雖進行緊急搶修，恢復單線雙向通車。

林業保育署宜蘭分署表示，但近期連日持續降雨有造成崩塌坡面持續鬆動之虞，為降低災害擴大，確保行車安全，分署將於12月11至14日進行崩塌路段坡趾設置鋼軌樁，並加設鋼板及防護網，強化邊坡防護措施。

林業保育署宜蘭分署表示，因施工期間將進行打設鋼軌樁等作業，所產生振動恐增加邊坡不穩定風險，為維護行車安全，該路段全面暫時封閉，太平山國家森林遊樂區12月11日至14日休園4天，僅開放至鳩之澤溫泉區，開園時間調整為上午8時，入園門票及停車費以原收票價5折計收，國光客運暫時停駛，另外，12月10日至14日不提供住宿。

