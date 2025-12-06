搶修英雄培育搖籃！台電高雄訓練中心二度榮獲國家人才發展獎

台電高雄訓練中心以「訓練十大典範」二度獲獎。

為確保全國穩定供電，台電訓練所於北中南設有訓練場域培育電力專業人才，其中以「搶修英雄培育搖籃」聞名的高雄訓練中心繼2021年首獲我國人力資源領域最高榮譽國家人才發展獎後，4日再以「訓練十大典範」第二度獲獎。台電表示，高訓中心以國內最完善的輸變配電訓練場域為基礎，結合敏捷團隊與ESG永續理念，發展出獨特的六大核心訓練，為我國電力人才培育奠定永續發展的基石。

勞動部舉辦2025國家人才發展獎頒獎典禮，現場由行政院院長卓榮泰親自頒獎表揚，台電副總經理蔡志孟代表受獎。國家人才發展獎（National Talent Development Awards，NTDA）為鼓勵企業團體積極培育優秀人才、提升我國勞動力素質，獎項依據人才發展體系運作、績效連結與創新性等多面向進行多元評比。台電今年自117家企業與機關團體脫穎而出，與玉山銀行、遠傳電信等同享殊榮。

台電指出，高訓中心自1984年設立，聚焦於全國輸變配電及搶修專業人才專業訓練，具備國內最完善的輸變配電訓練暨檢定場域，並以「敏捷團隊，追求卓越」為目標，除提供新進養成與電力技術訓練外，更發展出獨特的六大核心訓練，實踐「訓證用合一」與「訓練一條龍」模式，淬鍊十大典範等多元方案，培育電力核心人才，全體22名員工共取得95張專業證照，藉由Scrum敏捷團隊模式，近5年共完成20項重大專案，成效斐然。

台電說明，近年高訓中心因應電力產業的數位與永續發展趨勢，規劃綠能智慧教育訓練園區，建置智慧電網訓練場域，並創新導入虛實整合工安體感、AI工具與數位化課程，深化數位科技應用，推動成果更擴散至產官學界，展現卓越的專業能力與靈活的應變速度，持續為我國電網穩定與安全提供最堅實的後盾。