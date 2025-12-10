搶修近5個月才完工！花蓮玉長便道12/10開放通行

受薇帕台灣外圍環流影響，連接花蓮玉里到長良的玉長便道受損封閉。 圖：翻攝自玉里鎮公所臉書

[Newtalk新聞] 今年7月受薇帕台灣外圍環流影響，花東地區降下豪雨，連接花蓮玉里到長良的玉長便道也在豪雨侵襲下被掏空，暫時封閉。經過近5個月的搶修工程，花蓮縣政府終於在今(10)日宣布重新開放玉長便道，限重15公噸。

玉里鎮長龔文俊說明，受薇帕颱風外圍環流影響，玉長便道在今年7月19日受損封閉。由於玉長便道是連接玉里至長良的重要道路，便道搶修期間，無論是運輸農作物還是居民有就醫需求，用路人都需要特別繞路到卓富大橋後才能通行，威脅當地居民用路需求。

歷經近5個月搶通，花蓮縣政府宣布自今日上午11時起，重新開放玉長便道。但因為玉長便道是臨時替代道路，僅限重量15公噸以下車輛通行；若因大雨導致視線不佳，應小心通行或改行其他替代道路。

