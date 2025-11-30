搶修進度再延後！淡水最快今晚5時通水 工務局長：圖資有落差

施工人員準備更換輸水幹管。（張鎧乙攝）

淡北道路工程誤挖深埋8公尺處管線，導致淡水區逾6萬戶自27日晚間起全面停水，至30日仍未完全恢復供水，民眾提水排隊人龍遍布巷弄。里長們痛批「不是天災，是人禍」，基層承受巨大壓力；新北市工務局長馮兆麟今（30）日早再度返回現場監工，坦言圖資與現況落差，搶修進度也因坍方、湧水受阻，原訂下午2時通水，已再度延後至下午5時。

局長馮兆麟現場受訪說明，29日深度開挖後，2側湧出大量地下水，邊坡土壤也開始坍滑，昨晚緊急打設鋼板樁補強，避免再度坍方。他表示，30日中午前已將破損管線切割完畢，並清除餘土，「新管線也完成切割，預計下午2時置換完畢。」然而為避免後續漏水疑慮，現場需再追加一道切割，加上排泥、清除污泥程序，台水最新通報將通水時間延後至下午5時。

廣告 廣告

新北市工務局長馮兆麟和台水總工程司王亮中緊盯全程。（張鎧乙攝）

對於是否懲處施工單位，馮兆麟說，這段管線是10多年前的深埋潛盾施工，圖資與現況有落差，「下周會全面檢討」，並透露未來將要求工程單位採最笨但最安全的方法：「先挖2點深測、先找到管線，再動工。」

淡水區長陳怡君表示，為因應大停水，目前淡水設置25個供水站，並調度20台水車巡迴供水；淡海、義山、水源、滬尾、幸福等5處活動中心同步開放供水。「搶修完成後，送水到家戶仍需要時間，希望居民耐心等候。」

更多中時新聞網報導

足球》C羅禁賽罕見緩刑 可踢世界盃

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路

73歲楊烈巡演唱進日本 積極練體力