搶修3個月 台鐵平溪線復駛
台鐵平溪線民國114年10月底受颱風影響，邊坡滑動與地基流失，全線停駛約3個月，許多店家生意大受影響。115年1月31日列車復駛，雖然天公不作美，天空飄著細雨，仍不減遊客遊興，更有人特別趕搭復駛後首班列車，不少天燈業者鬆口氣笑說「鐵路通了、火車來了，遊客也跟著來了。」
北台灣去年10月下旬遭遇長達1周連續豪雨轟炸，台鐵平溪線多處路基流失，嶺腳站附近路基和邊坡更滑落達100公尺，災情嚴重，全線停止營運。台鐵投入約4.4億元經費修復，包含上下邊坡穩定強化、軌道及電訊系統優化等，經3個月搶修，提前於昨日復駛。
平溪線是台灣著名的觀光鐵路，以十分、平溪、菁桐為主要停靠站，災害發生前每日運量逾3100人次，每月約9萬到10萬人次。家住嶺腳的張姓民眾說，嶺腳和菁桐居民出行多半仰賴火車，鐵路停駛影響極大，如今終於復駛，「這是天大好消息！」
昨復駛首日，天空飄著細雨，不少遊客搶搭首班復駛列車，十分車站擠滿遊客。李姓遊客說，平溪線風景優美，搭火車的感覺很復古，特地趕早搭火車來平溪放天燈；另有不少日本、馬來西亞遊客在導遊帶領下，搭火車來平溪逛老街、放天燈。
