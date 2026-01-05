「搶停車位」爆肢體衝突 蘆洲兩男街頭打架雙雙送醫
【警政時報 李健興／新北報導】新北市蘆洲區長榮路7號，於115年1月5日中午12時50分許，發生一起因停車糾紛引發的肢體衝突事件。警方接獲110通報，指稱現場有兩名男子因停車問題爭執並發生打架情形，隨即派遣延平派出所員警前往處理。
經警方到場了解，係41歲施姓男子駕駛自小客車（A車）與34歲蔡姓男子駕駛自小客車（B車），雙方行經該處時，同時發現路邊編號125號停車格車輛準備駛離，遂先後將車輛駛向該停車格，過程中因僵持不下引發爭執。蔡男不斷鳴按喇叭，最終由施男將車停入停車格，蔡男隨後將車暫停於前方路邊，雙方下車理論後情緒失控，進而互相毆打。員警即時制止，並發現雙方均有受傷情形，分別戒護送往醫院治療。
警方表示，施男右手拳頭擦挫傷、左臉頰紅腫，送往市立三重醫院；蔡男頭部、臉部及頸部多處擦挫傷，送往新光醫院治療，兩人經治療後，均依傷害罪現行犯帶回偵訊，後續移送新北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾遇有停車或交通糾紛應保持理性、冷靜溝通，切勿因一時情緒失控而衍生暴力行為，以免觸法又傷身。
