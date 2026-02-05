搶先全球 設台灣代表處 衝撞火車 立國總理認輸

立陶宛總理魯吉尼涅日前表示，立國未與歐盟、美國協調，就在首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處。她不僅認為這是戰略錯誤，更直言立國此舉等同於「衝到火車面前，結果輸了」。

2021年，我在維爾紐斯開設「駐立陶宛台灣代表處」後，立國遭遇北京經濟制裁，北京還降級雙邊外交關係，驅逐立陶宛駐北京大使。

去年7月，帕魯克斯因涉入商業利益衝突請辭下台，44歲的魯吉尼涅同年9月接替總理一職，成為該國史上第3位女總理。

魯吉尼涅3日接受《波羅的海通訊社》採訪時表示，立陶宛真是「衝到火車面前，結果輸了」。她指出，其他歐洲國家雖也設立了台灣辦事處，但都是經過協調，且用「台北代表處」的名稱，從而能夠與北京保持務實關係。

她直言，「這或許是立陶宛犯下的最大錯誤。我們以為，若單方面率先採取行動，世界就會突然欣賞我們。我們嘗試設立了台灣代表處，但世界並不領情。沒人欣賞。」她亦認為，立國對中政策應基於統一的歐洲立場，並明確聚焦國家利益。

魯吉尼涅繼續道，「我們要制定關係或計畫，國家的利益須是首要考量，若對人民不利，為何要脫離整個歐盟，走上一條毫無意義的道路？這個例子正好表明，國際關係需要不同的策略。」

魯吉尼涅所屬的「社會民主黨」施政綱領，包括了「與中國的外交關係，恢復至與其他歐盟國家相同的外交層級」。

她受訪時提到，「若時光倒轉，我們能按計畫逐步在技術層面協調，確實可看到關係正常化的可能性。但這並不意味著，會突然擁抱彼此。」她也透露，立陶宛已開始採取包括與北京溝通的「第一小步」，但強調任何尋求關係正常化的過程，都須與歐盟、美國協調立場。