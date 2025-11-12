搶先公布停班課掀議 宜議長歉：誤發縣府初步訊息

宜蘭縣 / 綜合報導

鳳凰颱風帶來強勁雨勢，造成宜蘭淹水災情頻傳，縣府昨(11)日過了晚上9點，宣布今日全縣停班停課，但在正式公告前約兩小時，網路上就有很多「停班課假圖卡」流傳，除了有明顯修圖痕跡，也在網路上掀起討論，就怕造成民眾混亂，警方已經介入調查。而同樣也搶先縣府公布的還有宜蘭縣議長張勝德，早了約40分鐘，資訊也跟縣府版本不一樣，對此代理縣長表示，議長公布的版本也在範圍內，因此予以尊重。

冬山鄉民代表李蕣利VS.宜蘭縣議長張勝德說：「需要的部分，我們公所這邊，還是縣府這邊都會來協助，聯絡看看中午之前，看可不可以提早過來。」雙腳泡在水裡寸步難行，仍一步步緩慢向前進，宜蘭縣議長張勝德，12日到 冬 山鄉勘災，因為淹水災情慘重，宜蘭全縣也停班停課，但也因停班課，在網路上掀起檢討聲浪。

宜蘭縣議長張勝德說：「後來縣政府再修，再做另外一個修正，因為他之前公布給我們，答案是這樣子的啊。」尊重各界看法與評論，也強調消息來源，但掀起爭議全因11日晚間，他搶先公布停班課資訊，而且資訊與縣府公布的不一樣。

議長11日晚上8點38分，先在通訊群組發布，蘇澳冬山五結羅東，停班停課訊息，縣府發布全縣停班課的時間點，則晚了約40分鐘，針對搶快跟資訊錯誤，張勝德當晚10點11分，也發訊息道歉，宜蘭縣議長張勝德說：「這邊確實得到的資訊，就是第一版的，四個區域的一個停止上班上課，也是來自於縣政給我們的一個資訊。」

宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「民意代表所發布的一個內容，這個部分當然整體來講，他的一個我的了解是，他的四個鄉鎮，其實也是在我們全縣，裡面都是停班停課的一個範圍，所以這個部分當然，他的發布我予以尊重。」

雖然代理縣長予以尊重，但對於假訊息假圖卡，強調不會容忍，早在縣府公布資訊前約2小時，通訊軟體和網路社群，就陸續出現全縣停班課的圖卡，下面還屬名是宜蘭縣府，就有網友發現明顯的修圖痕跡，而當時縣府還在慎重討論。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「對於這個假圖卡的，這件事情應該要馬上的去了解，而且馬上來進行相關的偵辦。」是否因為訊息搶先跑造成混亂，相關單位還要查，就怕誤導性圖片與資訊傳播，影響牽一髮動全身，縣府強調不允許不容忍，已要求警局依法處理。

