搶先報！還沒考上大學就先走進校園 義守大學 Future Camp 開放報名

▲114寒假體驗營，先體驗再選擇！義守大學 Future Camp 邀高中生真實上大學課。(圖╱義守大學提供歷史照片)

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】在人工智慧快速發展、跨域學習成為高教趨勢之際，義守大學於115年寒假推出「義起探索 Future Camp」，以「大學預修課」為核心概念，邀請高中生提前走進真實校園與教室，親身體驗大學學習樣貌。活動即日起開放報名至12月30日，並將於115年1月22日登場，協助學生在升學前建立更清晰的學習方向與未來想像。

「義起探索 Future Camp」主打「直接上課、真實學習」，整合智慧科技、工程、管理、傳播設計、國際與醫學等學院資源，規劃多元跨域體驗課程。內容涵蓋網站系統實作、AI結合3D列印創作、管理思維體驗、AI影像與電影應用、跨文化AI創作，以及身心健康與前沿醫學科技等主題，引導學生理解不同學門的學習模式與職涯發展方向。

▲▼把大學先修完再決定！義守大學 Future Camp 打破升學想像。

除課程體驗外，活動亦安排學長姐分享大學生活實況、升學準備與面試策略講座，以及「未來職人講堂」，邀請業界專家分享第一線職涯經驗，協助學生在校園學習與產業發展間建立具體連結。義守大學期盼透過此次活動，讓高中生在升學前先理解「大學如何學、未來能走向哪裡」，為自己的學習旅程提前布局。(圖╱義守大學提供歷史照片)