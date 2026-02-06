搶先收藏！澎湖花火節聯名七龍珠紅包袋、提燈9日起限量開搶

澎湖縣政府提前行銷聯名七龍珠Z的「2026 澎湖國際海上花火節」，推出七龍珠圖案的元宵節限定提燈。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣政府提前行銷聯名七龍珠Z的「2026 澎湖國際海上花火節」，推出七龍珠圖案的春節限定紅包袋及元宵節限定提燈，本月9日至15日開放索取。澎湖縣政府表示，藉由節慶時點提前推出相關行銷活動，有助於年初即開始累積活動聲量，也讓民眾在春節團聚與賞燈期間，搶先感受花火節所帶來的期待與話題，進一步提升澎湖整體觀光關注度。

澎縣府今年擴大辦理澎湖海上花火節，於4月20日、4月27日辦理2場試放場，5月4日正式開幕，持續至8月25日閉幕。另規劃多場離島場及地方場，其中離島場為望安6月6日(六)、七美6月13日(六)及吉貝6月27日(六)；地方場則有湖西6月20日(六)、西嶼7月4日(六)、白沙7月18日(六)，總計33場次，為歷年之最。

澎湖縣政府提前行銷聯名七龍珠Z的「2026 澎湖國際海上花火節」，推出七龍珠圖案的春節限定紅包袋。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

「七龍珠Z × 2026 澎湖國際海上花火節」新年限定紅包袋，則自2月9日上午10時起至15日止，於澎湖縣政府警衛室、海洋地質公園中心、篤行十村張雨生資訊站、龍門閉鎖陣地服務中心等地點開放民眾免費領取。

龍門閉鎖陣地服務中心適逢週一休館，將於2月10日(二)開始發送，其餘各場館首日2月9日(一)統一於上午10時開始發送。2月10日（二）至2月15日（日），則依各場館上班時間發放；每人每日限領 2 組，數量有限，送完為止。

接續於3月元宵節期間，縣府也將推出第二波節慶活動「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」LED造型充氣提燈，為元宵節增添節慶亮點。相關領取方式與時間，將另行公告，敬請民眾持續留意官方資訊。

