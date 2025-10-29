搶先普發！4人同行1人免費、買1送1 美食名店祭快閃優惠搶客

飯店業者周年慶推優惠寵客，10月31日(含)前，「板石」咖啡廳推出「899晚間套餐享4人同行1人免費」快閃優惠。(國聯大飯店提供)

隨著普發現金1萬拍板定案，並將於11月5日開放登記，各行各業普發優惠紛紛登場，不過卻有餐飲與手搖飲業者逆勢操作，搶先推出暖身活動，包括國聯大飯店、「舞古賀mini鍋物」與 「再睡5分鐘」，搶在普發金前先打出4人同行1人免費、加倍不加價、買1送1的優惠好康，讓民眾月底不吃土，希望能成功創造話題與買氣，為11月的普發金優惠方案推波助瀾。

【4人同行1人免費 國聯大飯店祭快閃優惠】

國聯大飯店10月迎來周年慶，10月31日(含)前，館內的「板石」咖啡廳近期推出「899晚間套餐享4人同行1人免費」快閃優惠。

新推出的「899晚間套餐」，每日晚餐時段供應，內容含主餐、前菜沙拉、燉飯、例湯、甜點與飲品，每套僅899元加1成服務費；主餐4擇1，可吃到香氣堆疊的「紅酒燉牛臉頰」、工序繁複的「油封鴨腿」、層次豐富的「香煎鮭魚佐酸豆奶油醬」或風味厚實的「舒肥豬腱骨」，兼具細膩工藝與優雅風味，讓顧客感受到尊貴而細緻的用餐體驗。

899元晚間套餐主菜選擇包括「紅酒燉牛臉頰」、「油封鴨腿」、「香煎鮭魚佐酸豆奶油醬」與「舒肥豬腱骨」，另有前菜沙拉、燉飯、例湯、甜點。(國聯大飯店提供)

「板石」斥資3億多元升級改裝，6月中下旬以「植」感咖啡廳成功打造出兼具飯店精緻度、風格設計與優勢地理位置的用餐新場域。(國聯大飯店提供)

國聯大飯店表示普發金原意也希望幫民眾減少消費壓力，守住荷包，此次快閃活動不僅讓月底聚餐更輕鬆無負擔，也能趁普發起跑前的觀望期，先一波活動吸睛與吸客，創造消費動能與口碑。「板石」斥資3億多元升級改裝，6月中下旬以「植」感咖啡廳成功打造出兼具飯店精緻度、風格設計與優勢地理位置的用餐新場域。

【舞古賀mini鍋物 全台門市限期加肉不加價】

近期台灣豬供應吃緊，想大口享受鮮甜台灣豬的饕客有福了，連鎖小火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」誠品松菸店推出限時2天的「爽爽吃肉肉」活動，豬、雞肉通通加倍不加價，從50克免費升級至100克，天涼吃鍋爽度也加倍。

「舞古賀mini鍋物」誠品松菸店限期「爽爽吃肉肉」活動，爽吃台灣豬與雞，點任一鍋物即享肉片加量不加價。(舞古賀mini鍋物)

誠品松菸店「爽爽吃肉肉」活動即日起10月至31日登場，適逢萬聖節加碼，呼應「不給糖就搗蛋」的節慶氣氛，不分年齡與身分，所有消費者點任一鍋物即享肉片加量不加價的超值優惠。全台其他分店也同步登場，台中中友店加碼延長至11月3日，高雄巨蛋店延長至11月11日，全台肉控都能開心享受滿滿台灣豬與鮮嫩雞的美味。

【再睡5分鐘滿2000天 全品項買1送1寵客】

由百萬YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」，自成立以來即以療癒為核心理念，讓粉絲在日常中感受到小小的幸福與溫暖。10月28日是品牌成立滿2000天的重要里程碑，為了慶祝這個特別時刻，業者將推出迄今最大規模的回饋活動寵粉，全台門市限時兩天全品項買1送1。

「再睡5分鐘」歡慶品牌成立滿2000天，特別推出迄今最大規模的回饋活動-全台門市限時兩天全品項買1送1。(再睡5分鐘提供)

買1送1活動將於11月1日至2日限期登場，全台「再睡5分鐘」門市同步開跑，只要至門市現場唸出通關密語「再睡2000天！快樂1＋1」，即享全品項飲品買1送1優惠，每筆訂單限購1組，贈送品項的風味、尺寸、糖冰比、配料需相同，此優惠不得與其他優惠合併使用。

