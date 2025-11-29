搶先江啟臣宣布參選！楊瓊瓔表態「準備好了！」：將延續盧市長的市政建設

針對2026地方大選，各黨有關初選、提名等行動如火如荼，身為重點直轄市的台中，民進黨率先定立人選，由台中立委何欣純上陣，鎖定潛在國民黨呼聲最高的潛在敵手江啟臣；不過目前江啟臣尚未表態參選，藍委楊瓊瓔則搶先於昨（28日）發文表態投入初選，直言曾被邀請赴任台中市副市長，具有充足經驗，將延續現任台中市長盧秀燕的市政建設。

談到從政資歷，楊瓊瓔表示，自24歲起擔任台中的民意代表、2屆省議員、7屆立法委員，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。

楊瓊瓔說，許多市民朋友勸進她參加黨內台中市長初選，感謝大家的支持與肯定，「向所有台中市民朋友報告，我準備好了！」



楊瓊瓔透露，未來也會推出相關的市政願景，延續盧市長的市政建設， 希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。

(圖片來源：楊瓊瓔臉書)

