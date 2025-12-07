搶先看！MBC 2026韓劇9大陣容：IU & 邊佑錫《21世紀大君夫人》引爆期待、《謊言》徐玄振二搭柳演錫、《在你燦爛的季節》李聖經&蔡鍾協羅曼史
【文/少女心文室】眼看2025年剩不到1個月就結束，已經進入倒數階段，不少2026年韓劇蓄勢待發，目前不少電視台已經陸續公開2026年韓劇陣容，其中MBC電視台明年韓劇多題材還有吸睛卡司，掀起劇迷們的關注，包括像是頂級男女神IU&邊佑錫聯手主演的《21世紀大君夫人》引爆期待、徐玄振二搭柳演錫《欺詐》、李聖經&蔡鍾協羅曼史《在你燦爛的季節》等劇都即將在明年陸續播出，趕緊搶先來一睹為快！
MBC 2026韓劇1.《法官李漢英》
主演卡司：池晟、元真兒、朴喜洵
預計播出日期：2026/1/2
《法官李漢英》為韓國MBC明年2026年1月2日開年播出的金土連續劇！該劇由池晟、朴喜洵、元真兒主演！該劇改編自同名網絡小說，由金光敏編劇執筆與《加州汽車旅館》的導演李在珍合作打造，池晟主演。池晟飾演「李漢英」法官，涉入權力核心，捲入司法腐敗，其後遭誣陷身亡，隨後重返過去，試圖彌補過去所犯的錯誤。朴喜洵飾演「姜信鎮」為首爾中央地方法院刑事首席部長法官，同時也是由前任總統掌控的核心成員，具有重要影響力，並與李漢英形成對立關係。元真兒飾演「金珍雅」為首爾中央地方檢察廳檢察官，因立志調查S集團張泰植而入職。與李漢英聯手行動，同時也對其信任與否抱持懷疑態度！
MBC 2026韓劇2.《在你燦爛的季節》
主演卡司：李聖經、蔡鍾協
預計播出日期：2026/2/6
MBC最新電視劇《在你燦爛的季節》經過多番選角，男女主角選角正式出爐！最終確定由李聖經與蔡鍾協聯袂主演！《在你燦爛的季節》該劇為《社內相親》導演朴繕虎聯手《她很漂亮》、《雖然30但仍17》作家趙成熙打造的新作！該劇是一部橫跨7年時光的浪漫愛情劇！劇情講述一名因事故失去聽力與記憶的男子，在遇見讓他「像被救贖」的女主角後，共譜的感性羅曼史！在兜兜轉轉7年後，兩人於彼此冬季再度相遇，並在這場「越冬之戀」中，一點一滴讓彼此的生命煥發「燦爛春季」的情感故事，帶來燦爛的春天和克服冬季的感性羅曼史！《在你燦爛的季節》預計在明年2月播出！
MBC 2026韓劇3.《21世紀大君夫人》
主演卡司：IU李知恩、邊佑錫
預計播出日期：2026/3/20
期待值破表韓劇《21世紀大君夫人》由男女神IU李知恩、邊佑錫重磅主演，男二女二則由魯尚炫、孔升妍出演！該劇由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，與獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎的新人編劇劉雅仁執筆。《21世紀大君夫人》劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述一名國王的二王子，雖然作為身份尊貴的「皇子」，卻因什麼也無法擁有而悲傷的男人，以及身為擁有一切的財閥家女兒，卻因身份只是「平民」而心煩的女子，兩人相遇後突破身份界限的浪漫愛情故事！確定將在2026年上半年登場！
MBC 2026韓劇4.《五十專家》
主演卡司：申河均、吳正世、許泰城
預計播出日期：2026/5/1
《五十專家》由申河均、吳正世、許泰城主演，劇情講述三位大叔的故事，已經生活了50%的人生，所展開的動作喜劇！申河均挑戰飾演一名國情院要員「鄭浩明(音譯)」雖然曾是韓國最優秀的黑色要員，但是隨著時間流逝，身心都大不如前！吳正世飾演北韓菁英特務「奉季舜(音譯)」為了偽裝必須男扮女裝，因此對生活感到憂鬱與日俱增，不知能否找回過去的面貌。許城泰飾演一名組織黑幫人物，現為便利商店店員，三位大叔如何度過後半人生的爆笑作喜劇！
MBC 2026韓劇5.《殺手媽咪》
主演卡司：孔曉振、鄭準元
預計播出日期：2026下半年
愛情喜劇女王孔曉振再度回歸羅曼史韓劇，最新作搭檔鄭準元主演《已婚殺手》！該劇由《背著善宰跑》的尹鍾鎬導演執導，金恩熙作家執筆，孔曉振與鄭準元主演。本劇講述擁有最「殺」職業的職場媽媽，奔走在高風險工作與正常家庭間的孤軍奮戰死守記。孔曉振將挑戰演出動作喜劇角色，飾演一名在秘密組織作為「殺手」活躍的有夫之婦，孔曉振一直隱藏自己的殺手身分，與丈夫結婚五年並一起養育四歲女兒的全職媽媽，但她另一個雙重身份，卻是負責處決窮兇極惡罪犯的頂尖殺手，在結束三年的育嬰假後回到工作崗位，將努力展開家庭與職場兼顧的日常。而鄭準元則飾演想要揭開妻子祕密的丈夫，兩人將演出諜對諜動作羅曼史喜劇！
MBC 2026韓劇6.《謊言》
主演卡司：柳演錫、徐玄振
預計播出日期：7/10
MBC最新韓劇《謊言》翻拍改編自英國電視劇，是一部懸疑犯罪題材的大尺度情愛劇，目前曝光選角，由柳演錫與徐玄振主演，《謊言》講述了在完美的第一次約會後，一對男女主張相反的說詞，在真假交織的風暴中被卷入意想不到方向發展的愛情故事，該劇以「一段記憶、兩種說法」為核心概念，講述兩名男女圍繞同一段記憶提出截然相反的主張，並在追尋真相的過程中激烈碰撞。值得一提的是，該劇是兩人繼2017年完結的《浪漫醫生金師傅》後時隔8年的再度合作，因此備受期待。兩人將以怎樣的化學反應吸引觀眾，目前已引發高度關注！
MBC 2026韓劇7.《你的球場》
主演卡司：韓孝周、孔明
預計播出日期：2026下半年
《你的球場》為運動題材，棒球電視劇！該劇由孔明、韓孝周主演！故事講述一位因一次挫折而暫停職棒選手生涯的人，在遇到前律師出身的經紀人後，再次踏上回到球場的旅程。韓孝周飾演「徐熙勝」一個大型律師事務所的律師，同時也是經紀人，自信又從容；她的性格被描述為「奇怪又可愛、不令人討厭」，被形容為「女性版的 Jerry Maguire（傑里·麥奎爾）」！孔明將飾演男主角「姜海煥(音譯)」，為王牌左投（左腕投手）因挫折暫停生涯、正在努力重返球場的棒球選手，兩人將聯手上演熱血體育電視劇！
MBC 2026韓劇8.《好，離婚吧》
主演卡司：李珉廷、金知碩
預計播出日期：上半年
李珉廷和金知碩將在新劇《好，離婚吧》中首次合作，飾演一對結婚七年的夫妻，劇情講述他們決定離婚的故事。李珉廷將飾演婚紗公司代表「白美英」，金知碩則飾演她的丈夫兼婚紗設計師「池元浩」。故事圍繞著這對因生活不合而決定離婚的夫婦展開，探討離婚是否能帶來幸福。
MBC 2026韓劇9.《幸福地分手的22種方法》
主演卡司：李正河、辛叡恩
預計播出日期：2026下半年
《幸福地分手的22種方法》是韓國MBC電視台預計於2026年播出的電視劇，由李正河與辛叡恩主演。該劇以「分手」為主題，講述一段橫跨十年的愛情與成長故事，從高中開始，男女主角經歷了多次分手與重逢，該劇以「分手」為主題，講述一段橫跨十年的愛情與成長故事。從高中開始，男女主角經歷了多次分手與重逢，透過22種方式探索如何幸福地結束一段關係。
以上就是即將在2026年陸續公開的MBC韓劇陣容，是不是都很讓人期待呢？就讓我們期待這些作品陸續公開吧！
