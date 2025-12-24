搶先看／台北車展喵汪爸媽集結中 逛車展順便幫毛孩選台車

台北車展首度開放寵物推車入場，讓喵星人、汪星人也能一起參與選車，毛孩正式升級為家庭成員。圖／翻攝自中華汽車

「2026台北新車暨新能源車大展」開展在即，這次車展直接升級「玩法」、首度開放寵物推車入場，車展正式宣布毛孩＝家庭成員。逛展、選車、也考慮毛小孩的移動體驗，也成為購車新關鍵。

台灣少子化、高齡化讓「毛孩經濟」規模日益龐大，根據統計市場產值已逾 600億新台幣，由於毛孩經濟越來越可觀，今年車展大會也首度開放寵物推車入場，讓車迷可以帶著家中毛小孩一起逛展、一起看新車。對不少飼主來說，這不只是友善措施，更有寵物友善車款可以選，終於有人懂「買車也要顧到毛孩」。相關入場規範雖需事前查詢官方公告，但整體方向很清楚：車展不只服務人，也開始服務毛孩了。

隨著毛孩家庭越來越多，「寵物友善」早就不是加分項目，而是很多人買車前一定會考慮的條件。空間夠不夠？推車能不能放？毛孩上下車會不會卡卡？這些問題，現在都直接影響購車決策。也因此，大會同步精選多款寵物友善車型，讓車迷一次看懂、一次比較，直接把逛展動線變成為喵星人、汪星人選車流程。

男人看車多半重是性能，毛孩主子要的是遊憩空間。圖／翻攝自中華汽車

像CMC中華汽車J Space展位預計將會有不少毛孩爸媽駐足。平整、開闊的車室設計，能輕鬆放進寵物籠、推車與外出用品；後座空間夠深夠寬，就算大型犬或多位毛孩同行，也能自在伸展不擠擠。再加上側滑門與大開口尾門設計，毛孩上下車不只順、飼主抱運也更省力，實用度直接命中需求。

當車展開始考慮毛孩需求，購車不再只是性能、配備與價格的比較，而是生活方式的選擇。對毛孩家庭來說，能不能「一起出門、一起旅行、一起安心回家」，才是最重要的關鍵。這回的車展，肯定會讓不少飼主邊逛邊想：「這台車，好像真的可以載牠回家。」



