搶先看！ 台北車展「第6代RAV4、比F1快冠軍賽車」登台

台北車展31日即將盛大開幕，23家車廠參展，展出眾多亮點車款！保時捷展出全球限量1500部敞篷跑車及全場最貴2300萬元GT3 RS道路版賽車；NISSAN首度帶來電動方程式冠軍賽車，最高時速可達322公里，0至100公里加速僅需1.86秒，速度甚至比F1賽車還快！TOYOTA則推出全新第六代RAV4及跨界純電小休旅，準備正面迎戰激烈市場。專家分析，今年車展大眾車款佔多數，車商紛紛趁2025年車市下滑前推出新車刺激買氣。

保時捷911 GT3 RS價飆2300萬。（圖／TVBS）

台北車展展場中，保時捷展出全球限量1500部的敞篷跑車，以及全場最貴、售價2300萬元的GT3 RS道路版賽車。這款賽車採用經典海灣藍車身，配備終極賽車套件，大幅提升下壓力和操控精準度。值得一提的是，保時捷是本次展場唯一參展的超跑車廠，其中限量敞篷跑車更是致敬70年代經典車款。

NISSAN帶來的電動方程式冠軍賽車也是本次車展的焦點之一。這款賽車擁有極致的加速性能，最高時速可達322公里，0至100公里加速僅需1.86秒，速度甚至比F1賽車還快。車身特別採用大量櫻花元素的塗裝，在展場中相當吸睛，吸引眾多車迷爭相拍照。

車迷搶拍，RAV4大改款、Urban Cruiser首發 。（圖／TVBS）

除了豪車，一般民眾關注的平價車款也不少。TOYOTA展出全新第六代RAV4，這款被譽為全台灣人最喜愛的進口休旅車推出三種外觀內裝設定，首度導入最新主動安全系統，並搭載多項科技配備，同時繳出亮眼的油耗表現。此外，TOYOTA還展出全新跨界純電小休旅，外型幾乎完全依照概念車設計，配備招牌鎚頭鯊設計和水箱護罩，科技感十足，準備正面迎戰競爭激烈的B-SUV級距市場。

試車頻道總編輯葉明德表示，雖然本次車展規模有所調整，但對想買車的朋友來說可能是好時機，車展會提供一些禮品、交車禮、領牌禮，可能還會有0利率或現金折讓等優惠。與往年不同，今年概念車和賽車相對較少，大眾車款佔多數，這與預期2025年車市急凍有關。各大車廠趁最後一波推出新車銷售，希望刺激買氣，這也是今年車展的特別景象。

