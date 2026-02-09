搶先看! 白冰冰"TW ICE"撩落去 挑戰周子瑜出道曲

生活中心／綜合報導

韓國KPOP COVER看膩了嗎？這個您一定沒看過！有TWICE之稱的白冰冰，首度挑戰TWICE歌曲，而且還選難度不低的出道曲，誠意十足！想一探究竟，就等觀眾除夕夜打開電視，但我們搶先帶您來聞香。

韓國有TWICE，台灣也有TWICE！白冰冰，率領Givemefive少女隊，挑戰TWICE11年前的出道曲，OOH-AHH하게，看這範勢，還有模有樣。

韓國女團TWICE"LikeOOH-AHH"：「怎麼辦我無法動彈了，讓我更優雅地。」

韓國有TWICE，台灣也有TWICE（圖／民視新聞）

放在一起比一比，白冰冰和娜璉一樣站C位，一身粉色套裝，扭腰擺臀，最後還不忘比愛心，化身結尾妖精，看得出來冰冰姊，真的，有下苦功。

藝人白冰冰：「我有問他們，這要怎麼搖啊，我剛才才在學要怎麼搖，怎麼這麼大力，怎麼這麼大力，原來這樣畫半圈。」

女團Givemefive少女隊：「冰姐很好學之外，她也學得非常快，然後在最後表演的時候，也表現力非常好，冰冰姐都偷偷練。」

白冰冰不只苦練KPOP流行歌曲，日本演歌、經典老歌，當然也都有所準備（圖／民視新聞）沒買到TWICE演唱會門票沒關係，除夕夜開電視，讓TWICE台灣冰，跳給你看！

藝人白冰冰：「恭喜喔大家都多一歲，多一歲要更健康喔。」

向觀眾先拜個早年，白冰冰不只苦練KPOP流行歌曲，日本演歌、經典老歌，當然也都有所準備！要讓老中青三代，都能全家團圓，一起同樂。

