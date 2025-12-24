搶先看／車廠好康火力全開 年底牽新車戰場直接移到台北車展

車展限定優惠多由車廠檯面上加碼方案，加上經銷商現場折讓組成。圖／翻攝自台北車展

小客車貨物稅減稅政策持續發酵，車市買氣明顯回溫。搭上最高10萬元減稅利多，再加上車展限定優惠助攻，「2026台北新車暨新能源車大展」的車展經濟全面發威，也成為年底想換車、買新車族群，最關鍵的出手時機。

在2,000c.c.以下小客車貨物稅減徵政策加持下，只要再搭配「汰舊換新」，最高可省下10萬元，讓原本還在觀望、但確實有購車需求的族群，開始認真評估是否該出手。尤其對預算敏感的年輕族群來說，這波減稅直接把「想買」推進到「買什麼車好呢」的階段。政策討論聲量持續發酵，也讓不少買家開始擔心錯過最佳進場時點。

廣告 廣告

除了小客車減稅持續發威，立法院也三讀通過電動車免貨物稅與免牌照稅優惠延長至2030年，等於替電動車市場打下一顆定心丸。

為了接住這波「車展經濟」帶動的買氣，各大品牌也直接在「2026台北新車暨新能源車大展」展場端出超猛優惠。一般來說，所謂的車展優惠往往是由「車廠檯面上優惠」加上「現場值勤經銷商檯面下折讓」組成。車廠檯面上優惠，多半延續12月加碼方案，或將1月優惠提前釋出；至於現場經銷商的檯面下折讓，就得靠消費者親自到車展現場談、現場砍價。

Toyota推出台北車展專屬「現場下訂送豪禮」限定活動，入主指定車款即可獲得SAMSUNG第2代TheFreestyle微型智慧投影機(原價28,900元)，以及Samsonite20吋可擴充行李箱(原價7,500元)。車展現場下訂SIENNA與CROWNCROSSOVER，還可再享「王者加冕」3萬元尊榮配件金；下訂純電車款bZ4X與UrbanCruiser，則可享專屬「隨插即充」半年充電吃到飽方案。

HONDA在展期祭出指定車款與商品抽5萬元購物金活動；就連平時幾乎不給優惠的男人夢想車Porsche，也端出展場訂購指定現車，即可獲得德國原廠油桶座椅與MartiniRacing四輪行李箱的限量交車禮。美式重機Harley-Davidson同樣不手軟，Softail車系推出限時限量專案，Touring豪華旗艦車系更直接開出150萬零利率分期方案。

在政策減稅撐底、品牌優惠全面助攻下，今年車展已從單純「朝聖看新車」，升級為真正實現「現代五子登科」中「車子」夢想的購車決策現場。對仍在觀望的消費者而言，現在不只是看熱鬧，而是一次把價格、配備與購車方案全部算清楚的關鍵時刻。隨著各品牌優惠陸續攤牌，誰端出的條件夠狠、方案夠有感，最後就有機會成為年底車市的最大贏家，也直接左右消費者的最終選擇。



回到原文

更多鏡報報導

搶先看／2026台北車展跨年開秀 焦點新車✕啦啦隊一次看爆

為了繼承遺產…19歲少年竟「請朋友槍殺父母」！警察上門還裝冷靜：一切正常

中國女搭郵輪獨旅突失蹤！全程沒下船、僅點1杯柳橙汁 友人1句話掀熱議