搶先踏上新地標！淡江大橋路跑、自行車活動11／27起開放報名

連接淡水及八里的淡江大橋將在明年5月12日通車，交通部公路局表示，將於通車前推出一系列民眾體驗，首波於明年4月推出路跑和自行車活動，分別在本月27日、28日開放報名，讓民眾可搶先踏上全新地標。

淡江大橋由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，被譽為臺灣新地標，還被美國媒體CNN評選為「2025年全球11大重要建設」。大橋今年9月16日合龍後，各項工進順利推動，預計明年4月橋面工程可順利結束。

公路局長林福山表示，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，公路局規劃首先推出路跑及自行車活動。其中自行車活動與《國家地理雜誌》合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合設置《國家地理雜誌》「黃框合影區」供選手及民眾合影留念。

林福山指出，2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，其中路跑活動將於明年4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行整場活動，跑者能夠在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀，路跑活動將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，本月27日開放報名，限額7000人、費用600至1000元。

自行車活動將於4月19日上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士得以以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，能完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的一場騎乘旅程。自行車活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，本月28日開放報名，限額2500人、費用1080至1380元。

公路局說明，2026年5月9日淡江大橋通車典禮前，公路局也將另再陸續推出攝影與繪畫比賽等各項主題活動，讓更多民眾實際參與體驗淡江大橋，認識政府的重要建設，以多元面向親近這座新地標。

