搶先開箱！ 海軍大武艦首公開 22日高雄新濱營區開放與玉山艦同亮相

海軍新型救難艦大武軍艦（上）、AAV7兩棲突擊車掃雷車型（中）2025.11.20於高雄新濱營區首度亮相，並將於11.22營區開放供民眾參觀。郭宏章攝



海軍最新型救難艦「大武軍艦」今年10月底正式成軍服役，今天（11/20）邀請媒體首度登艦參訪，軍事記者們搶先開箱全新的大武軍艦。大武艦將在本週六（11/22）於高雄新濱碼頭營區開放中首度讓民眾登艦參觀，在當天舉行的今年度「國防知性之旅」中，兩棲登陸艦「玉山軍艦」也同步開放，民眾除了登上大武艦之外，還將可進入玉山艦塢槽乾區近距離觀看AAV7兩棲突擊車、LCM登陸艇，靜態展示區也將有雄三飛彈發射車、標槍飛彈、刺針飛彈，還有多型戰術無人機等武器裝備，希望增進全民對國防的了解。

海軍新型救難艦「大武軍艦」（舷號ARS-571）2025.11.20於高雄新濱碼頭首度邀請記者登艦參訪。郭宏章攝

海軍新型救難艦大武軍艦駕駛台，具高度整合設計。郭宏章攝

海軍司令部今天邀請記者採訪團提前登上停靠在高雄新濱營區碼頭最新型救難艦大武軍艦（舷號ARS-571）。參觀包括高度整合自動化的駕駛台，並且介紹艦上的救難裝備，包括可在深海水下作業、減壓的潛水鐘、可供水面減壓的減壓艙。而大武軍艦的救難能力，更展現在其主拖纜機，強大的出力可以拖帶排水量高達10萬噸的艦艇，配合水下載具，將可應對各種不同的救難任務。

海軍大武軍艦具有深海救難功能，船舷配備潛水鐘，可對深海潛水員進行減壓程序。郭宏章攝

海軍大武軍艦中校艦長陳建宏指出，大武軍艦是我國首艘國造新型救難艦，具備優異的艦船操縱與拖帶能力，並配備水下無人載具、潛水鐘及減壓艙等先進設備，可有效執行搜救與支援任務。

海軍大武軍艦配備減壓艙，可供潛水員水面減壓及治療空氣栓塞，可獨立加壓至10bar，內艙可容納4人，並有監控設備確保安全。郭宏章攝

陳建宏表示，大武艦全艦官兵秉持「守護生命、堅守使命」的精神，平日透過不斷訓練與實兵演練，熟練掌握各項裝備操作，確保在第一時間投入救援，守護國人生命安全。

海軍一九二艦隊大武軍艦（舷號ARS-571）艦長陳建宏中校2025.11.20受訪。郭宏章攝

陳建宏也表示，身為國造首艘新型救難艦，期許自己在大武軍艦在海上拖帶及救援等任務上，持續提升專業能力，成為國人最堅實的海上後盾，亦 期勉全艦官兵保持救難的初心，持續精熟裝備、提升反應效率，展現「守護生命、堅守使命」的精神。

海軍兩棲登陸艦玉山軍艦（舷號LPD-1401）於高雄新濱碼頭開放參觀，艦艉船塢濕區（下）可供登陸艇與兩棲突擊車泛水發動登陸作戰。郭宏章攝

此外，由於大武軍艦與另一艘兩棲登陸艦玉山艦，將一同在本週六（11/22）上午9點舉行的「國防知性之旅」高雄新濱營區開放活動中開放給民眾登艦參訪，並有動態活動與靜態裝備陳展等精彩內容，開放時間到下午4點鐘。對於22日當天營區開放的交通安排，海軍陸戰隊參謀長林家宏日前表示，考量會場周邊交通及場地限制，無提供停車及接駁車，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具（捷運、輕軌、公車）前往。

海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊指揮車於海軍兩棲登陸艦（LPD-1401）玉山軍艦內船塢乾區展示。郭宏章攝

林家宏也提醒參觀民眾，務必攜帶身分證、駕照或具相片的健保卡；未滿14歲孩童如未具身分證，可由親屬陪同入營。外籍看護應出示護照或居留證等合法文件接受查驗並隨同受看護對象入營；外籍、陸籍（港澳）配偶尚未取得中華民國身分證前，須由我國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法文件接受查驗入營。

主辦本次營區開放活動的海軍司令部也提醒，為貫徹部隊行政中立，民眾勿穿著與選舉相關服飾，並禁止散發競選文宣。此外，除了參演單位之外，新濱營區內禁止攜帶及使用空拍機。

