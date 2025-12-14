搶先陸戰第一人！ 蘇巧慧率黨職議員三重拜票為選戰暖身

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今(14日)一早前往三重重新市場、中央市場掃街拜票，在地議員顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸、陳啟能、李余典、邱婷蔚等人陪同走訪攤商與民眾互動。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026年地方選舉戰火提前升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今(14日)一早前往三重重新市場、中央市場掃街拜票，在地議員顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸、陳啟能、李余典、邱婷蔚等人陪同走訪攤商與民眾互動，成為新北陣營中率先展開陸戰行程的參選者之一。蘇巧慧受訪表示，此次行動是多年來不變的習慣，如今只是將這份心意，從原本的選區擴大到整個新北市。

蘇巧慧指出，自擔任立委以來，每年過年前都會到市場與鄉親提早見面，準備小物分享，就是為了除舊佈新、迎接新年，「現在只是把範圍擴大到全新北，用一樣的心情，和逾4百萬市民一起迎接新的一年。」她也說，市場是民代日常最常出現的地方，透過這樣的方式與民眾互動，而這次準備菜瓜布，讓大家除舊佈新，也能夠一起迎接新的氣象。

被問及對於多位不同派系的民進黨議員到場相挺，是否展現黨內大團結，蘇巧慧表示，民進黨本來就是一個團隊，成員來自不同背景，但因為共同認同守護台灣民主、為台灣進步而凝聚在一起。她強調，未來「新北隊」將在各選區展現同樣的氣勢，讓市民看見民進黨推出的人選，都是最傾聽人民的聲音。

此外，針對日前舉辦的「水獺媽媽」親子活動吸引眾多年輕家長熱烈參與。蘇巧慧說，相關活動與Podcast節目已推行5年多，錄製超過300集故事。她指出，日前的活動不僅傳遞孩子成長所需的價值觀，也希望協助家長減輕育兒負擔，且這種育兒政策態度、觀念、做法正是團隊希望展現給所有新北市民一起看到，未來也希望與更多年輕家庭，讓新北市成為孩子們快樂的天地。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今(14日)一早前往三重重新市場、中央市場掃街拜票，在地議員顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸、陳啟能、李余典、邱婷蔚等人陪同走訪攤商與民眾互動。(記者羅國嘉攝)

