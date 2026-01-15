搶先霍諾德登頂台北101！賈永婕不忍反擊了 點名周玉蔻「酸民一號」

記者蔡維歆／台北報導

世界知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日徒手攀登台北101，挑戰極限高度，引發各界關注，台北101董事長賈永婕搶先一步親身站上高空鋼圈體驗登頂視角，14日透過社群分享心得，直呼「腿真的很軟」，15日她上傳攀登影片，寫下長文回應酸民批評，強調董事長也能打破傳統，更以「地表最強網紅董事長」自許。當網友提到世界上總不乏酸民時，賈永婕更直接點名回應：「酸民一號周玉蔻。」

廣告 廣告

賈永婕回擊酸民。（圖／翻攝自臉書）

面對外界用「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等字眼進行嘲諷，賈永婕坦言，這些批評真的很難聽。她反問道：「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎？」接著她直指公開罵人並非評論，而是「沒水準又無禮」的行為，呼籲酸民「我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！」



而賈永婕從去年就跟資深媒體人周玉蔻隔空交火，當時她公開招待VIP購物團照片時，就遭周玉蔻嘲諷：「一個CEO整天幹小網紅的事，到處宣揚自己和『今上』有直接熱線？被批評了就哭或賣儍白甜，像話嗎？」如今賈永婕發文回擊酸民，當網友提到世界上總不乏酸民時，賈永婕更直接點名回應：「酸民一號周玉蔻。」

更多三立新聞網報導

震驚！大咖音樂人「陳屍家中猝逝」享年50歲 警介入調查：無外傷

周杰倫澳網遭淘汰被笑傻！名嘴揭「關鍵內幕」：他才是真正人生贏家

再爆財務危機！王菲前夫李亞鵬負債110億 醫院欠租遭強制驅趕卡關

身心健康卻「被生病」退團！人氣女偶像出面哭曝驚人內幕：不甘心

