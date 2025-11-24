搶先體驗淡江大橋美景 通車前路跑+自行車活動將開放報名

被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」的「淡江大橋」即將於明年5月通車。公路局長林福山今天(24日)宣布，將於11月27日、28日開放民眾報名參加明年4月18日、19日舉行的路跑及自行車活動，讓民眾搶先體驗淡江大橋的美景。

林福山表示，由英國Zaha Hadid建築師團隊設計、被譽為台灣新地標的淡江大橋於今年9月16日合龍時，交通部長陳世凱已宣布淡江大橋將於明年5月9日舉行通車典禮、5月12日正式通車。為了讓民眾在通車前搶先體驗淡江大橋的美景，公路局將推出一系列體驗活動，首波就是明年4月18、19日舉行的路跑及自行車活動，而且將於本周27、28日先後開放報名。其中，路跑僅限7千人、自行車活動則是2,500人，想參加的跑友及車友千萬不要錯過。

林福山也說明目前淡江大橋各項工程均順利推動，預計明年4月可結束橋面工程，在評估確認安全、可先行提供活動的條件下，將於4月18日下午先舉行黃昏路跑，讓跑者迎接著名的淡水夕照與淡江大橋合體的美景，報名時間僅限11月27日，活動分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組。自行車活動則是4月19日上午出發，串聯淡水、八里沿線重要地標，完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及淡江大橋美麗的身影，騎乘路線分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，僅開放11月28日報名。

這次公路局在淡江大橋通車前舉辦的路跑+自行車活動特別攜手新北市政府，詳盡規劃交通動線及醫療補給，希望帶給民眾一場淡水與八里間的輕旅行；同時，這次的自行車活動還攜手「國家地理雜誌」，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合，設置「國家地理雜誌-黃框合影區」供選手及民眾合影留念。

除了路跑及自行車活動外，公路局也將於淡江大橋通車前陸續推出攝影與繪畫比賽等主題活動，希望以多元風貌展現國家級的重大建設、同時吸引民眾親近這座國門新地標。(詳情請參閱：淡江大橋通車路跑活動資訊及報名網址https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningRun；以及淡江大橋通車自行車活動資訊及報名網址：https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningBike)(編輯：宋皖媛)



淡江大橋通車前自行車活動特別攜手「國家地理雜誌」，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包。想參加的車友千萬不要錯過，錯過不再有！(吳琍君攝)

