搶先3天報喜 童子瑋怒：造謠攻擊

記者王慕慈、鄭鈞云∕綜合報導

獅球嶺砲台周邊步道十一日正式啟用，基隆新上任副發言人鍾明，十日晚發文指議長童子瑋是「搶先三天替基隆市府報喜」；童子瑋臉書回應，該案從第一任當議員就開始爭取，一一三年初還會勘討論，建議打造成為獅球嶺大歷史場景區域，他認為市府發言是造謠攻擊，已超出紅線，謝國樑市長應出面對質；議員吳驊珈也表示，希望各界能夠基於事實、紀錄與長期政策脈絡，完整理解獅球嶺相關改善工作的真正源頭與推動經過。

獅球嶺砲台周邊步道可以完整串聯台灣第一座鐵路隧道─劉銘傳隧道，議長童子瑋提前在臉書公布好消息。鍾明回應，指出感謝童子瑋議長階段性的錦上添花，搶先三天替基隆市府報喜，但從零到有的完整工程，感謝市議員秦鉦和吳驊珈等議員積極爭取。

議長童子瑋被指「搶先三天收成」，他嚴正回應，提出五年前的臉書發文為證，表示第一任議員就開始就積極向市府爭取，更在謝國樑任內，多次與文化局長會勘討論，進度追蹤。他說，獅球嶺砲台歷經兩次戰役，串聯東、西兩砲台，是基隆港最後一道防線，擁有最佳俯瞰基隆港視野地點，百萬景觀，百年歷史；去年初會勘時還雜草叢生，缺乏基礎建設，因而建議市府整體規劃，打造成為獅球嶺大歷史場景區域。

另外，吳驊珈也提出四點澄清：一、獅球嶺砲台的改善並非一年內才開始，是議長「至少四年」的持續倡議，市府聲稱本案是「從零到有」，這與公開紀錄不符。獅球嶺砲台的改善並不是市府才「開始推動」的成果，而是議長多年來累積的政策主張逐步被政府採納。二、議長童子瑋公開主張的政策方向，正是目前市府工程改善項目的核心內容。市府如果要強調努力與貢獻，也應該一併承認政策源頭是由童子瑋長期提出，而非刻意忽略甚至重新敘述歷史。