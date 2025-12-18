搶全台唯二！1.5億山豬王賞車時間曝 太子集團「四大神獸」待價而沽

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，全台僅2台的Bugatti Chiron遭扣押。調查局提供



豪車迷有機會賞車了！太子集團在台灣被檢方查扣的34輛豪車，已經確定將變價拍賣，因此全台只有兩台的1.5億元Bugatti Chiron山豬王、限量法拉利、麥拉倫等34輛豪車，將在明年1月份開放賞車，讓有意投標的民眾賞車，拍賣時間暫定為明年1月底、2月初，不少豪車迷也能藉機親眼欣賞「四大神獸」，就有網友直呼：根本不用去車展。

據了解，北檢查扣的34輛豪車價值逾4億元，其中最貴的就是1.5億元Bugatti Chiron山豬王，根據業內人士透露，該車款在台灣僅進口2台，其中1台就屬於太子集團，因此想要親眼看到山豬王，不少車迷已經相揪賞車。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。調查局提供

另外，被媒體封為豪車的「四大神獸」，除了上述的山豬王之外。另外就是全球限量499輛的法拉利馬王LaFerrari（約1.6億）、超跑麥拉倫的油電混合王者P1（約1億），以及保時捷918 Spyder（約8000萬）。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志熱愛蒐集名車，「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder、布卡堤老爺車和Dior速可達均遭到扣押。調查局提供

北檢表示，從太子集團查扣的34輛豪車，除了已過戶到車商的3輛豪車，車商認為已完成交易，因此不同意變價之外，其餘的大部分車輛，在徵詢車主同意後，將著手進行變價拍賣。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，不法資產也赫見法國超跑品牌Bugatti的古董老爺車。調查局提供

34台豪車登記車主都是太子集團創辦人陳志或其心腹李添，但2人都不在台灣，且無登記住所，因此北檢將以「公示送達」方式，公告拍賣2人名下車輛，公告30天後就可進行。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。調查局提供

拍賣34台豪車的任務，北檢委託行政執行署台北分署協助，目前正尋找可以同時停放34輛豪車的地點，以便在拍賣前讓有意投標的民眾賞車，拍賣時間暫定為明年1月底、2月初，至於車迷關注的34輛豪車的底價，將由行政執行署台北分署鑑價後決定。

