搶冬季聖誕紅風采 台南「夏日聖誕紅」仍熱賣

目前南部仍高溫，有「夏日聖誕紅」之稱的血萼花綻放期延長，持續熱賣中。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕已屆11月中旬，台南依然高溫，白晝甚至超過32度，讓有「夏日聖誕紅」之稱的血萼花持續綻放，搶了冬季聖誕紅的風采，仍在熱賣。

歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，血萼花又叫紅葉金花，為大紅系列，依照顏色分類，還有粉萼花、雪萼花等，選擇多樣。

黃毅斌說，血萼花綻放時間一般在5至8月，因此又被稱為夏日聖誕紅，今年氣溫較高，綻放期延長，雖然已過立冬，目前仍持盛開中。

黃毅斌提到，受到產量影響，冬季聖誕紅現階段仍未完全上市，想要先佈置的民眾，血萼花是不錯的替代選擇，一樣喜氣，尤其價格還便宜了些，值得推薦。

