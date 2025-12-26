搶出線參選2026宜蘭縣長 藍營吳宗憲.張勝德駁內鬨

宜蘭縣 / 綜合報導

2026年底縣市長選舉還 剩下一年左右的時間 ，各陣營積極部署、推出人選參戰。在宜蘭縣，民進黨由律師林國漳參選、民眾黨則徵召前立委陳琬惠，兩個人目前都勤跑基層。國民黨方面，有意參選的立委吳宗憲和宜蘭縣議會議長張勝德，也都積極爭取出線、與縣民互動。對於國民黨內內鬨的討論聲浪，吳宗憲加以駁斥，也表示他和張勝德兩個人，都會在明(27)日的協調會表達想法，也會在民主制度下，產生最後參選的代表。

民眾不畏寒風，坐在台前揮著旗子熱情應援，國民黨立委吳宗憲，26號傍晚邀請宜蘭鄉親走新路，而他的參選之路，也拉開序幕。立委(國)吳宗憲VS.記者說：「(算不算是起手式)，這個確實是第一場。」

立委(國)吳宗憲VS.記者說：「我的想法以及我的步調，從來都沒有改變過。」起跑活動地點就在五穀廟，這裡的主委是國民黨縣黨部主委林明昌，而他的兒子林岳賢曾表態支持吳宗憲，就有討論聲浪，直指黨部偏愛及中立問題，因為同黨議長張勝德，也想出線。

立委(國)吳宗憲說：「從來沒有所謂的黨內內鬥，我們是夥伴，我們是競爭的對手，協調會我一定會親自出席，因為這個就是到現場，表達我的想法。」

宜蘭縣議會議長張勝德說：「會在民主制度，公平，公正，公開之下。」宜蘭縣議會議長張勝德說：「產生一位宜蘭縣長候選人。」

對於黨內安排，兩人27日見面協調，競爭的兩人口徑一致，也各自勤跑活動爭取基層選票，面對藍營一山有二虎來勢洶洶，民進黨參選人林國漳，還是有信心，甚至跨縣市拉票。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說：「基隆有很多宜蘭的鄉親，拜託這些親戚好友，幫我拉票，這樣好嗎。」

同一天，民進黨參選人林國漳，到基隆參加活動不忘向鄉親請託，但2026選情升溫，對手不是藍營，民眾黨也徵召前立委陳琬惠迎戰。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說：「都是希望可以讓更多的宜蘭縣民看到我們，大家就各自努力，繼續加油。」

2026年底宜蘭縣長選舉倒數約一年，大選號角已經吹響，各陣營推將征戰，藍營積極整合，究竟派誰出征，藍白合不合或三腳督，都將持續添柴大選戰火。

