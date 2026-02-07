搶到全台最難訂Buffet！她曝4字口訣 一票人驚呆

被譽為「全台最難訂」的島語自助餐廳，在台北、桃園、高雄都有分店。（資料照／柯宗緯攝）

台灣人愛吃高檔餐廳，一餐數千元的Buffet往往一位難求，不過近日有網友分享，其實根本不用努力透過網路或打電話訂位，只要直接衝到現場去訂位，不論日期、時間及人數，櫃檯通常都會笑咪咪的說有位置，引起討論。

被譽為最難訂餐廳之一的自助餐廳「島語」，每到開放預訂時間官網就會被塞爆，近日有一名女網友在Threads分享，不論看了多少訂位攻略，還是很有可能訂不到，但其實只要記得4字口訣「去現場訂」，那就什麼攻略都不必研究了，「現場訂不管要任何日期、時間和人數，櫃檯姐姐都會笑咪咪的說都有位子喔！」

不少網友看到後驚呼「這是真的嗎」、「朋友打了800通電話才訂到，居然有這麼簡單的方法嗎」、「網路上都秒殺，原來還是有保留一些座位給現場」、「居然有這招，學到了」、「與其打電話不如直接去現場」、「原來如此！下次去逛街順便問問看」、「其實現場候位，通常一小時左右就能入場」。

也有人分享「1月、2月準時上網都搶不到，信用卡秘書也訂不到，看完這篇直接去現場真的訂到了，謝謝分享」、「這是真的，之前在附近上班，都是直接走過去幫朋友訂，沒有一次沒位置的」、「現場訂過2次，有時候平日甚至還可以挑日期，沒這麼難」、「上次吃完結帳的時候也是直接訂下次回訪時間，還一次訂了2天」。

