搶到全台最難訂Buffet！ 網曝妙招「衝現場訂」最快

台灣人到底有多愛吃Buffet，因為常常一位難求。（示意圖／東森新聞）





台灣人到底有多愛吃Buffet，因為常常一位難求，甚至到了可以預訂的時間，電話都還打不進去。而現在就有人分享，其實根本不用透過網路或打電話訂位，只要衝到現場去訂位，不論日期、時間及人數，櫃檯通常都會說有。

台北、桃園、高雄都有分店的自助Buffet，被譽為是最難訂餐廳之一。過去桃園店開幕還大排長龍，就是要搶訂位。每到了開放預訂的時間，官網就會被塞爆。

在 Threads 查看

更有人說，打電話要去預約，不管怎麼打都打不通。現在就有人分享，其實去現場訂成功率最高，也不用研究什麼攻略。因為業者似乎會保留一些座位現場客，因此不管是訂什麼日期時間和人數，大多都會成功。也有不少人留言說，依照這樣的方式去做都有成功，甚至去排不同家的BUFFET，現場也有位置。

廣告 廣告

不過恐怕也非絕對，因為餐廳訂位的狀況都不同，但不妨也能碰碰運氣嘗試看看。

更多東森新聞報導

全台最難訂Buffet解法 他揭4字口訣：都有位子

尾牙抽中「餐券365張」 當事人臉綠 網喊賺爛

0元炸雞堡PK雙份豬肉滿福堡69元 速食店搶「普發萬元」

