搶到剩空架！他驚見好市多「1知名咖啡」限時降價 一票人驚呆：超佛心

生活中心／王文承報導

有好市多會員發現星巴克「中度烘焙咖啡」在好市多特價中，一盒售價僅399元，約可沖泡30杯咖啡，相當於一個月的份量。（示意圖／PIXABAY）

美式賣場好市多（Costco）一向以商品種類多元、價格實惠及份量充足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。咖啡是許多上班族一天的精神來源，喝完後做事更有幹勁。近日有好市多會員發現，星巴克「中度烘焙咖啡」在好市多特價中，一盒售價僅399元，約可沖泡30杯咖啡，相當於一個月的份量，貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，星巴克中度烘焙咖啡目前特價至11月9日止，「看到空架就知道我沒誇張」，強調這次優惠相當難得，「能用399元買到星巴克咖啡真的很划算，約可泡30杯，等於能喝一個月」，並提醒平時愛喝星巴克的民眾可趁機入手。

廣告 廣告

貼文曝光後，引起網友熱議，「這價格超佛心」、「這款我蠻喜歡的」、「好喝」、「這價錢真的可以多買，之前一盒快500」、「我去看只剩一排，還想說是不是沒了」、「真的很便宜」、「冷泡 比較好喝」。

不過，也有人持有不同看法，「喝過一次覺得不好喝就再也不買了」、「直接買豆子不就好了」、「研磨咖啡有益健康，但是即溶咖啡反而有害健康」、「身體好的可以多喝」、「即溶就……還是不要跟自己的身體過不去」。

更多三立新聞網報導

戀愛9年未上壘！前女友回頭求當固炮 處男傻眼：欲火難耐 結局超展開

缺錢入八大！21歲妹做「這1事」身體虛弱 愧疚一輩子

比便當還便宜！他驚見「一晚86元」附早餐飯店 一票人敲碗 業者曝真相

不是鳳梨酥！台灣「這1款零食」飄香國際 外媒狂讚：不普通

