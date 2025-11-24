搶到卻買不到！Jolin門票「卡關付款」10分後被吞票 粉絲氣炸喊告 官方示警：這樣做恐異常
華語天后蔡依林（Jolin）今年底將首度攻上台北大巨蛋，舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，昨（23）日中午12點門票已在KKTIX系統開賣，許多粉絲都摩拳擦掌守在電腦前準備「拚手速」，不過，卻有許多粉絲發生系統在結帳時出現「轉圈圈」的狀況，導致明明搶到票，卻卡在付款流程，讓鐵粉氣到喊「要打集體訴訟」。
系統「轉圈圈」最後逾時付款被吞票 粉絲怒喊告
一名男粉絲在threads上貼文指出，昨天Jolin蔡依林演唱會售票，很多人都遇到同樣的情況，「明明搶到票，卻卡在付款流程，因為KKTIX系統卡住，刷卡刷不過，最後訂單直接被取消！」
「這不是我們的錯，為什麼要我們吞？」他強調，這不是個案，許多粉絲都遇到一樣情況，結帳時系統不斷「轉圈圈」！他也坦言，粉絲們都付出了時間、精神、等待、刷新、排隊的過程，卻因平台本身出現問題，消費者就被迫承受後果？他並招集大家一起打「集體訴訟」，直說目前已請教律師如何打集體訴訟，「大家幫忙轉發，大家集合起來，團結力量大」。
此文一出，立刻引發熱烈迴響，粉絲哀鴻遍野，紛紛怒批系統結帳畫面卡住的狀況，「13:00前買到票的沒辦法刷卡，沒其他付款選擇，沒被延長，直接取消；13:00後買到的卻可以延長到15:00前付款，公平嗎？甚至直接公告17:00清票？」、「氣死了氣死了，我在國外還熬夜搶票，搶到了又無法支付，只有十分鐘馬上就給我取消」、「付款頁面出現一直轉，上面是寫確認訂單並繳費！很多人都在這邊等！等到它轉完出現是訂單已逾期！這不是很奇怪嗎！都已經出現『確認訂單並繳款TWD$XXXX元』，還能轉到逾期，真的非常火大！」「我也是受害者…這次真的嚴重，很明顯KK系統無法負荷如此龐大的94萬人搶票的承載量，違反公平正義，支持訴訟。」「真的要告，我浪費掉了時間，一直被擅自登出系統就算了，好不容易進到繳費畫面，卡一直刷不過，還說我的卡有問題？是kktix網站機制有問題吧！」
「黃牛票」猖獗 粉絲籲應採實名制
蔡依林演唱會門票開賣即掀起瘋搶潮，線上同時湧入估計逾121萬人次搶票，3場共12萬張門票在短時間內全數售罄。令人傻眼的是，門票一宣布完售，網路上隨即湧現大量「黃牛票」資訊，原價6990元的高價票被加上高達7000元的「代購費」；5990元與4990元的票種也分別被加價5000元與4500元，更誇張的是，跨年場除了代購費外，每張票還要再額外付500元，引發粉絲群情激憤。
面對黃牛猖獗，不少歌迷質疑主辦單位未落實更嚴謹的售票機制，認為許多人氣歌手已普遍採用「實名制」購票，並搭配限制轉讓、僅可退票或退票需酌收手續費等措施，有效降低票券遭大量囤積、哄抬轉賣的情況，呼籲主辦方應盡速檢討並強化防堵機制。
粉絲哀號「搶到不一定能買到」 敲碗Jolin加場
在龐大的搶票潮下，售票系統疑似超載，不少網友抱怨「就算搶到位置也不一定買得到票」。社群平台上怨聲四起，大批粉絲湧入蔡依林 IG 留言，哀嘆「票真的太難搶了！」並紛紛敲碗希望Jolin能加場開唱。
官方提醒：不要開多個視窗 易出現購票異常或失敗
KKTIX在購票說明中也以紅字特別提醒粉絲，不要使用多個裝置、瀏覽器、視窗、分頁，開越多頁面將導致購票失敗或異常，且要提前在會員設定存好「姓名、手機」，如此才能加速結帳。
