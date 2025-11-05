搶劫完又被劫走！高雄500萬搶劫案，2派「黑吃黑」起訴。（圖／TVBS）

高雄市區於9月發生一起戲劇性的「黑吃黑」搶劫案件，一名葉姓投資客攜帶的500萬現金遭到梁姓男子及其4名同夥搶劫，而這筆贓款隨即又被另一組余姓男子帶領的5人團隊搶走。高雄地檢署已於5日正式起訴這8名涉案嫌犯，全案調查顯示，這兩組人馬可能還有背後的上游勢力。

今年9月8日，高雄三民區發生了一起驚人的搶劫案。當時，一輛白色自小客車停在路邊停車格，另一輛自小客則從停車場駛出，兩輛白色轎車在路口會合。不久後，一名男子手上拿著裝有500萬元的錢袋，這是他們剛剛搶來的戰利品。然而，出人意料的是，這兩組人馬隨後發生了「黑吃黑」事件，其中一方揚長而去。

根據現場畫面顯示，兩車看似是在會合，但其中一方人馬竟然使用斧頭、西瓜刀威脅另一組人馬交出錢財，形成了嫌犯搶劫完被害人後，反而又被搶劫的奇特局面。當記者前往被搶走500萬的投資客公司所在地詢問時，當地民眾表示不認識這號人物，也不了解發生的狀況，只知道那裡是一般住家，沒有公司在運作，也沒有人經常出入。

高雄地檢署襄閱檢察官林志祐表示，被害人於114年9月8日上午遭梁姓被告等人以辣椒水噴霧器噴灑眼睛，強盜得手500萬元。梁姓男子帶著4名同夥，到三民區的停車場，以噴辣椒水的方式，將葉姓投資客的500萬元搶走。正當他們準備上車時，先行埋伏的另一組余姓男子及4名同夥，抓準時機駕車上前，黑吃黑再搶走500萬。

高雄市9月發生一起罕見的「黑吃黑 」 街頭搶劫案，警方後續將這些人一一逮捕歸案。（圖／TVBS）

林志祐進一步解釋，余姓被告等人事先已獲得消息準備行搶，在梁姓被告等人行搶得手後，於梁姓被告等人將上車會合之際，持斧頭、西瓜刀等兇器上前強盜得手500萬元。警方後續將這些人一一逮捕歸案，根據了解，檢警研判這兩組人馬背後可能還有上游勢力。

經過詳細調查，地檢署認定本案兩派人馬，共計8人，均涉及攜帶凶器加重強盜罪嫌，已予以起訴。這起光天化日下發生的500萬元重大搶劫案，因其特殊的「黑吃黑」性質，引起社會廣泛關注。

