搶劫搶到戰鬥民族！俄籍女漢子爆抓拖倒搶匪 現場民眾合力包圍

（記者許皓庭／綜合報導）阿根廷布宜諾斯艾利斯近日發生一起街頭搶案，一名騎腳踏車停等紅燈的俄籍女子遭 2 名機車搶匪盯上，後座歹徒伸手奪取手機時，卻遇上激烈反抗。女子死命拉住嫌犯，不僅讓對方難以脫身，最終還將他拖下機車，使搶案當場破局，全程被監視器拍下。

圖／阿根廷布宜諾斯艾利斯近日發生一起街頭搶案，一名俄籍女子遭機車搶匪盯上，但女子緊緊不放，雙方在車旁猛烈拉扯。（翻攝 TRT HABER X）

事發地點位於當地市區道路。畫面顯示，腳踏車女騎士停在路口時，後方一輛機車悄悄接近，後座搶匪突然伸手搶奪手機。未料受害者立即反抓對方手臂，用力拉扯對方衣物試圖阻止；歹徒雖試圖以踢踹甩開，但女子緊緊不放，雙方在車旁猛烈拉扯。

在反抗過程中，後座搶匪因重心不穩被拖落機車摔倒在地，這時周邊民眾迅速上前協助，將倒地的男子壓制。而前座駕駛見勢不妙，立即加速逃離現場。

外媒《infobae》、《The Sun》報導，33 歲受害者名為亞歷珊德拉（Alexandra Doketova），身分為俄羅斯遊客。她在扭打過程中頭部受到撞擊，但經檢查並無大礙，也成功保住手機。警方接獲報案後到場將嫌犯帶回，並在事後數小時內循線逮捕逃逸的共犯。

警方進入搶匪住處搜索時，查獲至少 10 支手機、4 頂安全帽與多項相關證物，研判兩人疑涉多起類似案件。警方也確認兩名嫌犯皆有犯罪前科。

然而，引發爭議的是，儘管現場監視器清楚拍下搶奪行為，加上嫌犯家中搜出的贓物證據，法院仍裁定 2 人不予羈押，允許兩人以限制條件之身分續行調查，引發當地民眾與目擊者強烈不滿。

Arjantin’de bir Rus turist, telefonunu çalmak isteyen motosikletli hırsızı bırakmadı. Hırsızı motordan düşüren kadın telefonunu kurtardı, hırsızı da polise teslim etti. pic.twitter.com/ck3ooLOx2O — TRT HABER (@trthaber) November 17, 2025

