搶匪惹錯人！她在街邊拍片「手機被偷」拔腿狂追…身分曝光→結局大反轉

女子發現手機被偷後立刻追上搶匪。圖／翻攝自X

一名美國女子日期與男友赴倫敦旅遊，沒想到在倫敦眼附近拍攝影片時，竟遭一名陌生男子搶走手機。不過，這名女子其實是專精短跑、長跑的業餘田徑選手，手機被搶的當下就立刻與男友開始狂奔，最後成功追上搶匪也取回手機，事後也調侃道：「那名小偷根本不知道自己惹上了誰！」

根據每日郵報（Daily Mail）等外媒報導，現年24歲的伊麗莎白（Elizabeth Lopez Aguilar）日前與男友亞伯拉罕（Abraham Tahtou）前往倫敦度假，並計劃在男友生日這天慶生之餘，也一起前往西區欣賞音樂劇。伊麗莎白途中為了在倫敦眼附近的維多利亞堤岸（Victoria Embankment）拍攝影片，便將手機架設在前方不遠處，沒想到正當她對著手機鏡頭說話時，一名男子竟突然衝上前搶走手機。

廣告 廣告

有趣的是，這名搶匪並不知道自己下手的對象，其實是一名專精短跑與長跑的業餘田徑選手。報導指出，伊麗莎白平時就有在參加短跑和長跑比賽，目前還在為鐵人三項賽事做足訓練，而她後來也表示，起初還以為是男友惡作劇：「一開始我還在笑，因為我以為是男友在惡作劇，但隨後我意識到這是真的，我很震驚，但我也立刻全力以赴開始狂追。」

伊麗莎白後來也直言：「我真的認為那名小偷根本不知道自己惹上了誰，我立刻進入跑步模式，沒抓到那個人前，我絕不會停下來」。男友塔圖隨後也加入追逐行列，小兩口合力將小偷逼到角落，但因對方並未反抗，所以2人最後決定不報警處理，取回手機後就放小偷離開。

報導引述倫敦大都會警察局（Met）統計，倫敦手機竊盜問題日益嚴重，僅僅在2024年通報的手機失竊案件就高達11萬6656件，創下歷史新高，等同於每天約有320支手機被偷，平均每小時就有13支手機失竊，比2023年增加約1300 件，也比2017年增加逾50%。不過，在海量的案件中，去年卻只有169名嫌犯被起訴，另有7人只獲得警告後隨即釋放。

對此，倫敦市長薩迪克（Sadiq Khan）已提出「加稅方案」，計畫將倫敦一般住宅的平均市政稅調升至510.51英鎊（約2.1萬元新台幣），相關預算草案會在2月送交倫敦議會審議，若相關草案獲得通過，市政府將能在明（2027）年對警政投入高達12.2億英鎊的資金，將用以打擊手機竊盜集團。



回到原文

更多鏡報報導

報案說弟弟剛過世…警方破門驚見「遺體腐爛剩白骨」！哥嫂「為這事」伴屍數月

印尼妻教同鄉「嫁台男要挑老弱病殘」！深夜突跟陌生男走了…他心寒離婚

15歲少年下面出血急送醫！檢查驚見「尿道塞35公分網路線」急取出保命根子

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒