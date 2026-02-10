搶匪扮警察攔路搶運鈔車！炸完還和警察駁火 「完美劇本」卻功虧一簣
義大利南部普利亞大區（Puglia）9日驚傳公路搶案，一群持有步槍的蒙面武裝歹徒，在主要幹道國道613號上攔截運鈔車，甚至引爆車輛並與警方交火，整起事件驚動全義大利。
根據《Sky TG24》等義大利媒體報導，案發地點位於切拉諾（Cerano）與聖彼得韋爾諾蒂科（San Pietro Vernotico）之間。當時搶匪假扮警察，駕駛裝有警示燈的車輛管制交通，同時縱火焚燒一輛卡車製造路障，使公路陷入癱瘓，並趁機鎖定目標車輛，隸屬於全國性運鈔公司的裝甲車。
當時有路過駕駛拍下驚險畫面，至少有六名蒙面嫌犯身穿白色防護衣、手持長槍，在車陣間移動，並在路旁引爆裝甲車，火光與碎片瞬間噴飛，多輛車輛被波及，駕駛與乘客驚慌失措。不僅運鈔車成為目標，其他受困於交通的民眾也遭搶劫。
警方隨即展開追捕行動，並在追緝過程中與搶匪發生激烈交火。一輛警車遭擊中三槍，另有一輛便衣車被搶匪故意撞擊，所幸無人員傷亡。警方事後發現嫌犯乘坐的轎車被棄置於郊區，一名試圖徒步逃跑的男子當場被逮，另一名共犯也在附近被捕。
儘管整起行動火力猛烈且計畫周詳，但據當地警方指出，搶匪最終未能取得裝甲車內的現金，整起搶案以「搶劫未遂」告終。據悉，涉案搶匪多來自福賈（Foggia）地區，該地區長年被媒體點名為專門襲擊運鈔車的幫派溫床。警方目前仍在追緝至少兩名在逃共犯，並指出搶匪中有人曾劫車逃逸。
義大利憲兵（Carabinieri）工會普利亞區秘書長尼可拉．馬諾（Nicola Magno）表示：「憲兵再次面對極度暴力且組織嚴密的犯罪行動。巡邏車遭開槍攻擊，突顯執勤人員每日面對的風險程度。也多虧了同仁的專業與冷靜，才沒有釀成更大悲劇。」目前案件仍在調查中，義大利警方未排除搶匪背後有更大組織操控，並持續加強當地現金運輸車隊的安全防護等級。
看更多 CTWANT 文章
輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品
輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點
賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情
其他人也在看
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
獨家／連續甩袋撞膝…Fumi阿姨被逼讓「優先席」踹飛北捷白髮嬤代價曝！
台北73歲曾姓婦人去年搭乘北捷，多次甩裝有金屬提袋，逼Fumi阿姨禮讓「優先席」反遭踢飛，此事引發熱議。事件過後，曾姓婦人被起底是會議蟑螂、慣竊、通緝犯，爭議事件頻傳。Fumi阿姨也因此爆紅，然而踹人的行為，因涉犯社會秩序維護法，也在近日裁定出爐，原定裁罰6000元，他提出聲明異議，法院改裁處4000元罰鍰，不可抗告。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
高金素梅遭搜索！羅智強扯「民主寒冬」 黃帝穎曝司法實務嗆：簡直法盲
無黨籍資深立委高金素梅今（10）日上午驚傳遭檢調搜索，國民黨立委羅智強在社群平台爆料並痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎直言，羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，「簡直法盲」，搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育。
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
中國再爆衝突，《我的英雄學院》Coser遭攻擊，施暴者被警方讚「見義勇為」
中國雖然過去封殺許多辱華動漫作品，但只有《我的英雄學院》，每當出現 Cosplay 就會在當地遇到被圍毆霸凌的情況。而最近中國成舉辦的一場「世界線動漫展」上，一名扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」的 Coser，現場遭到群眾圍堵、辱罵，甚至是肢體攻擊。後續帶頭攻擊者被抓走，但攻擊者反被警方稱為「見義勇為」
驚見「移動草叢」列車急減速 老翁背竹子走軌道旁挨罰
花蓮縣 / 綜合報導 您有看過這麼離奇的畫面嗎？有民眾PO出影片，只見鐵軌旁一個深綠色的「草叢」竟然沿著軌道移動，掀起熱議。原來是一名男子砍完竹子後在鐵軌旁行走，但整個人都被竹葉擋住，才出現這個奇景。對此，警方表示民眾的行為已經違規，擅闖軌道最高可罰5萬元。列車突然減速慢行，你發現哪裡不對勁了嗎，沒發現也沒關係，因為司機員發現了。列車人員說：「停車停車。」左前方，有個深綠色草叢，就這樣待在鐵軌旁的碎石上，乍看之下，跟旁邊的雜草毫無違和，但仔細一看，這草堆竟然會移動。民眾說：「就有點詭異，就為什麼他會動啊，(以為是)動物吧。」但這不是野生動物，而是一名男子，昨(9)日下午，出現在花蓮富里車站附近。民眾說：「怎麼有這麼多人玩這麼危險的事情，我覺得可能社會教育要再加強。」男子說，自己只是砍完竹子後，揹著行走，但整個人都被竹葉擋住，再加上擅闖鐵軌，讓所有人都捏把冷汗。警方說：「車頭也會有鏡頭拍到，那個不行，那都是違規的。」警方獲報到場苦勸，因為走在軌道旁的行為，不只危險還違規。鐵路警察局花蓮分局玉里派出所副所長劉發隆說：「後續將依違反鐵路法偵辦，將處以新台幣一萬元以上，五萬元以下罰緩。」這起移動草叢驚魂記，造成部分列車減速慢行，影響交通，幸好沒釀出意外，所有人都平安無事，但離譜行為仍然不可取。 原始連結
林岱樺涉貪案住持出庭 不認罪、控檢方「脫法」｜#鏡新聞
民進黨立委林岱樺涉貪案中，關鍵角色通法寺住持釋煌智也遭起訴，今天(2/9)上午出席準備程序庭，庭上表達不認罪外，也希望法官能擴張限制住居的範圍，而準備庭結束後，釋煌智的律師也代為表達不滿，控訴檢察官在起訴後又以其他案由名義動員搜索，甚至私下以一般民眾名義，到通法寺詢問點燈或法會細節，讓釋煌智及寺內人員都受到相當大的驚嚇，認為檢方作為，已經不符合起訴後的程序！
【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、農曆春節、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
找到了! 失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫
地方中心／陳孟暄 葉晏昇 趙永博 花蓮報導花蓮玉里鎮1名90歲失智阿嬤，6號下午獨自從長照中心大門走出之後，就失去蹤影，家屬急得報警並PO網協尋，警方獲報後展開地毯式搜索，民間搜救一加入協尋，終於在4天後找到阿嬤，倒臥在一處草叢堆裡，奇蹟式的人還活著，趕緊將他送醫。6號清晨6點多，監視器拍下，一位身穿紅衣黑色褲子的阿嬤，獨自走出大門，原來這名阿嬤患有失智症，就擔心在外安全，家人急得報警，並且PO網協尋。失蹤阿嬤兒子 謝先生：「著急啊，鄰居提供監視器畫面說，他走到哪裡之後，就沒有監視器有拍到她」。找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫。(圖／民視新聞)事發在花蓮玉里，警方接獲兒子報案，說90歲媽媽失蹤，員警獲報後展開協尋任務，就連民間搜救也加入，包括台9線救難協會、花蓮緊急救難協會、以及啟模里巡守隊，全都投入行列，甚至擔心阿嬤可能落水，警方也聯繫水利站，不放過任何蛛絲馬跡。救難協會：「在網路就有看到這個訊息，然後在地的有台九線救難協會，想他們先協助。」。找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫。(圖／民視新聞)終於在9號下午找到阿嬤，在興國路二段，一處模板工寮旁的草叢堆裡，發現阿嬤倒臥在地，歷經4天連日低溫，卻奇蹟般獲救生還，外表毫髮無傷，甚至意識清楚，還可以跟兒子對話。失蹤阿嬤兒子 謝先生：「我看是沒有受傷啦，現在在醫院觀察」。歷經4天驚魂，失蹤阿嬤平安獲救，兒子見到母親，心中的大石頭終於放下。失蹤阿嬤兒子謝先生v.s員警：「感謝你們幫我們協助找到我媽媽，恭喜啊 」。原文出處：找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫 更多民視新聞報導刮刮樂中百萬有預兆？幸運兒親揭「中獎神招」]影／火車鐵軌旁有埋伏？司機驚見「移動草叢」急減速找到了！花蓮玉里婦人走失遇寒流 警方地毯式搜索尋人
犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」
社會中心／馬聖傑、洪國凱、吳培嘉 新北市報導新北市五股地區，發生超商搶案！週日晚間，一名男子手拿一把35公分長的西瓜刀，走進超商，就要店員把錢交出來，犯案時間不到兩分鐘，他得手三萬元之後，先到朋友開的美容院變裝，再搭小黃逃逸！最後，不知道是良心過意不去，還是覺得法網難逃，路上看見警車，主動投案。員警vs.嫌犯：「你身上有什麼東西，我看一下，錢啦都錢啦，我看一下啦，沒藏東西啦。」持刀搶超商的嫌犯，逃到一半，看到路邊有巡邏員警，下車後主動投案，馬上被搜身！時間倒回四小時前。目擊民眾，拍下嫌犯犯案後，左手拿著西瓜刀、右手拿著袋子，大搖大擺走在路上！監視器還拍到，他疑似怕被發現，還小跑步穿越馬路，他犯案後不是馬上回家，而是來到朋友開的美容院。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「嫌犯犯案之後，是步行來到這間，由他朋友所開的美髮院，他先來到這邊換裝，之後又想把搶來的錢交給對方，對方拒絕之後，他再搭乘小黃逃逸。」美容院老闆娘：「一萬塊而已啦，他沒正常上班沒飯吃借他錢吃飯。」原來就是欠美容院老闆娘一萬元！週日晚上八點多，36歲張姓嫌犯，喝酒壯膽後，手持35公分西瓜刀，闖入新北五股某連鎖超商，持刀揮舞，大喊我不會殺你們，自行拿取收銀機內的鈔票，犯案時間不到兩分鐘！他走投無路，也發現早被警方鎖定，從朋友開的美容院離開後，搭小黃看到巡邏警車，於是投案自稱得手3萬元，坐計程車花1千，買檳榔吃東西花200，四小時內被逮。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）蘆洲分局偵查隊隊長謝志和：「本分局專案小組，於案發四小時內逮獲犯嫌，並向新北地檢聲請拘票，全案依強盜罪移送新北地檢偵辦，並將建請羈押。」欠錢還不了錢，竟然持刀搶超商！背後是不是還有其他犯案目的？警方都還得追查。原文出處：犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」 更多民視新聞報導宜蘭三層樓民宅深夜惡火 2名房客受困身亡北投溫泉湯屋雙屍命案！女泡湯池身亡 男倒臥池外送醫不治「四大神獸」頂級超跑現身 太子集團33輛名車3/2法拍
上億毒品埋公園埋山區！破最大埋包販毒案
警方破獲全台最大「毒品埋包」販毒集團。黑幫聯手，從越南走私毒品後，埋到山區製造斷點，再由共犯挖出來分裝加工，等顧客下單，再一步步埋到市區公園，要顧客自己挖出來。警方共逮到16人，查獲的毒品，市價超過一億元。 #毒品埋包#公園#販毒案
2026過年上班薪水怎麼算？哪天能領雙倍？春節出勤加班費一次看
對多數上班族來說，農曆過年象徵著一年中最難得的長假，但也有不少人，年假一到反而更忙。服務業、醫療體系、交通運輸、媒體、電商與輪班制產業等，每逢春節仍有許多工作者過年上班。過年上班薪水怎麼算？有雙倍嗎？過年可以拒絕上班嗎？時薪制和排班制又有什麼不同？本文帶你一次搞懂過年上班勞基法規定與薪水算法。過年上......詳全文
高金素梅涉詐助理費遭搜索 王世堅喊「無政治介入」籲從容面對
無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費，今（10）日遭檢調約談，國民黨立委抨擊此舉是「民主寒冬」。不過，民進黨立委王世堅稍早表示，這僅是單純的司法調查，完全沒有任何政治因素，並相信高金素梅委員的為人處事，只
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
護理師不滿遭逼跨科支援、國假上班 高醫：醫療不中斷是社會責任
春節前夕，高雄醫學大學醫療企業工會今（9）日上午召開記者會，指控高醫長期以人力不足為由，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日上班，呼籲應尊重勞工權益，勿罔顧病人安全。高醫則駁斥工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，醫療服務不中斷是醫學中心不可推卸的社會責任，同時也依法依規給付並提供
女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"
中部中心/張家維 南投報導南投北港溪峽谷景致壯麗，不過因為沿途常有落石，管理單位公告禁止進入，不過8日下午，有女子和朋友闖入探訪，不慎被落石砸中頭部，當場血流如注，消防報獲趕緊抵達現場，將人送往醫院救治。女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"(圖/民眾提供)消防人員，十萬火急，衝往峽谷，因為獲報有女子被落石砸中，鮮血直流，滿臉都是血。女子前額，出現大約10公分撕裂傷，表情痛苦，躺在擔架上，一動也不動，生命跡象微弱，消防人員趕緊替她加壓止血，並且保暖，送往醫院救治。峽谷便道入口貼有公告禁止遊客進入 58歲王姓女子卻在8日下午闖入(圖/民視新聞)女子被落石砸中地點，在南投仁愛鄉，惠蓀林場附近的北港溪峽谷，因為沿途常有落石，路況不佳，峽谷便道入口，貼有公告，禁止遊客進入，不過58歲王姓女子，8日下午兩點多，卻和朋友闖入賞景，不慎被落石砸中。北港溪峽谷長期存在落石風險救援也不易 民眾冒險闖入發生驚悚意外掛彩(圖/民視新聞)北港溪峽谷，因為有溫泉秘境，在這幾年爆紅，不過因為屬於破碎岩層地質，地勢陡峭，長期存在落石風險，救援也不易，這回民眾冒險闖入，發生驚悚意外掛彩，得不償失。原文出處：女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流" 更多民視新聞報導三立採訪車撞進彰化銀行內 10人輕重傷完整名單曝光！台中太平邊坡養護工程 "巨石滾落"一度占雙向道路天送埤車站停車場爆衝突 婦人咆哮丟石頭?入口急關閉
高金素梅遭搜索！國民黨團力挺喊「相信清白」：勿枉勿縱但別政治辦案
無黨籍立委高金素梅今（10日）遭到檢調搜索陽明山住家與國會辦公室，外傳與助理費，以及競選立委時疑有選舉資金來自中國，疑涉犯違反《反滲透法》有關。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團相信高金素梅的清白，「我們相信高金委員，我們站在她這邊」，而藍委王鴻薇也說，希望司法調查過程勿枉勿縱，但千萬不要有政治性辦案。