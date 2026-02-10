搶匪扮警察攔路搶運鈔車！炸完還和警察駁火 「完美劇本」卻功虧一簣

目擊者拍下運鈔車爆炸瞬間，火光與濃煙直衝天空。（圖／翻攝自X，@RT_com，下同）

義大利南部普利亞大區（Puglia）9日驚傳公路搶案，一群持有步槍的蒙面武裝歹徒，在主要幹道國道613號上攔截運鈔車，甚至引爆車輛並與警方交火，整起事件驚動全義大利。

義大利憲兵部隊與搶匪爆發交火，一輛警車中彈，另有便衣車遭故意撞擊。

根據《Sky TG24》等義大利媒體報導，案發地點位於切拉諾（Cerano）與聖彼得韋爾諾蒂科（San Pietro Vernotico）之間。當時搶匪假扮警察，駕駛裝有警示燈的車輛管制交通，同時縱火焚燒一輛卡車製造路障，使公路陷入癱瘓，並趁機鎖定目標車輛，隸屬於全國性運鈔公司的裝甲車。

當時有路過駕駛拍下驚險畫面，至少有六名蒙面嫌犯身穿白色防護衣、手持長槍，在車陣間移動，並在路旁引爆裝甲車，火光與碎片瞬間噴飛，多輛車輛被波及，駕駛與乘客驚慌失措。不僅運鈔車成為目標，其他受困於交通的民眾也遭搶劫。

警方隨即展開追捕行動，並在追緝過程中與搶匪發生激烈交火。一輛警車遭擊中三槍，另有一輛便衣車被搶匪故意撞擊，所幸無人員傷亡。警方事後發現嫌犯乘坐的轎車被棄置於郊區，一名試圖徒步逃跑的男子當場被逮，另一名共犯也在附近被捕。

儘管整起行動火力猛烈且計畫周詳，但據當地警方指出，搶匪最終未能取得裝甲車內的現金，整起搶案以「搶劫未遂」告終。據悉，涉案搶匪多來自福賈（Foggia）地區，該地區長年被媒體點名為專門襲擊運鈔車的幫派溫床。警方目前仍在追緝至少兩名在逃共犯，並指出搶匪中有人曾劫車逃逸。

義大利憲兵（Carabinieri）工會普利亞區秘書長尼可拉．馬諾（Nicola Magno）表示：「憲兵再次面對極度暴力且組織嚴密的犯罪行動。巡邏車遭開槍攻擊，突顯執勤人員每日面對的風險程度。也多虧了同仁的專業與冷靜，才沒有釀成更大悲劇。」目前案件仍在調查中，義大利警方未排除搶匪背後有更大組織操控，並持續加強當地現金運輸車隊的安全防護等級。

警方後於郊區查獲棄置車輛，並逮捕兩名逃逸嫌犯，持續追緝其餘在逃成員。

