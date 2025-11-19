搶匪持槍打劫！5歲女童「棒棒糖暖舉」千萬人動容 感人影片瘋傳真相曝光

巴基斯坦一名「搶匪」因店主女兒的舉動放棄搶劫，影片引起廣大國外網友討論。圖／翻攝自Kamran Team Official YT

近日外國網路上瘋傳一段令人震驚卻又出乎意料結局的搶劫影片，巴基斯坦一名搶匪持槍闖入一間商店之內打劫，正當搶匪準備要離開時，一名小女孩突然遞出手中的棒棒糖給搶匪，隨後該名搶匪親吻了女孩後歸還財物便離去。令人動容的影片引起廣大關注，但經過仔細比對後，其實根本就是假的。

巴基斯坦一名「搶匪」因店主女兒的舉動放棄搶劫，影片引起廣大國外網友討論。圖／翻攝自Kamran Team Official YT

近日多間外媒報導，巴基斯坦一間雜貨店日前遭到一名蒙面男子持槍進去搶劫，要求男店主交出手機及身上財物，因為擔心坐在一旁年幼的女兒有危險，相當配合搶匪的要求，雖然過程中被對方巴了兩次頭，但也沒有過多更激烈的動作。

廣告 廣告

巴基斯坦一名「搶匪」因店主女兒的舉動放棄搶劫，影片引起廣大國外網友討論。圖／翻攝自Kamran Team Official YT

正當搶匪得手準備離開時，店主的小女兒突然將手中的棒棒糖遞出給搶匪，接下來令無數網友動容的一幕發生了。搶匪見狀先是愣了約5秒鐘後，將得手的財物還給店主，雖然拒絕了女孩充滿善意的棒棒糖，親吻一下女孩後隨即離去。

巴基斯坦一名「搶匪」因店主女兒的舉動放棄搶劫，影片引起廣大國外網友討論。圖／翻攝自Kamran Team Official YT

影片被PO上網後立刻引起廣大網友們瘋傳，至今超過千萬次觀看，也有不少外媒對此進行報導。網友們紛紛大讚小女孩的純真舉動，這個動作不但救了自己跟父親，也救了這名搶匪，還有網友推測可能是疑犯也有女兒，有可能是因為生活所需被逼走上搶劫這條路，看到女孩竟然天真地交出自己手上的所有後，才會放棄搶劫。

影片的內容感動不少人，但真相可能會令人傻眼。巴基斯坦媒體《The Current》報導，經過仔細地比對後發現，這段影片沒有標註日期、時間的「監視器畫面」，經過仔細比對後發現，其實是一個名為「Kamran Team Official」所拍攝的「劇情片」，影片中的商店、演員、玩具槍都曾多次出現在其他影片中。

「Kamran Team Official」頻道有超過8萬訂閱數，至少有172支影片，其中大多數都是「演出來的」，或者是經過剪輯後的監視畫面，大多數影片都觀看數都在數十萬，但有部分卻是高達500萬以上，內容大多是以社群互動為主的幽默題材。

完整影片請點此



回到原文

更多鏡報報導

控遭補教名師「帶至汽旅性侵」！女網紅上訴又敗 判決理由曝光傻眼

把雄女乖乖牌改造成壞學生！網紅行銷片遭轟 校方震怒提告

山東「瘋子新娘」爆紅！跑遍婚紗店與婚禮 真實身世令人鼻酸