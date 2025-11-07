搶匪漢來飯店劫名錶未遂！5支二手百達翡麗 驚人天價曝

搶匪集團欲奪取的5支百達翡麗名錶總價上看上千萬。（圖／東森新聞）





高雄漢來飯店驚傳名錶搶案！受害的錶商夫妻在中秋節前夕，帶著5支二手百達翡麗名錶，和人相約在漢來飯店名人坊如意廳進行交易，未料遭到2男1女搶匪持電擊棒攻擊行搶，所幸最終並未得逞。目前已有4名涉案嫌犯遭收押，5支名錶的驚人價格也曝光。

警方於上個月5日18時許獲報，飯店12樓發生糾紛。錶商夫妻驚魂未定向警方透露，兩人不僅在北部經營實體店面，也有透過電商銷售，他們和買家「陳董」相約漢來飯店交易，對方還藉中秋節名義，表示會帶禮盒餽贈，未料3人剛進包廂不久，其中一名男子突然拿電擊棒攻擊老闆，雙方爆發扭打，老闆夫妻奮力抵抗並奪下電擊棒，3人才倉皇逃跑。

而搶匪欲奪取的5支二手名錶要價不斐，3支百達翡麗海底探險家系列，售價從298萬至398萬8000元不等；2支金鷹系列，其中型號5711/1R要價更上看515萬。

百達翡麗海底探險家系列5167R-001，同款式同行售價：343萬8000元。（圖／翻攝自百達翡麗官網）

百達翡麗海底探險家系列5168G-010，同款式同行售價：298萬元。（圖／翻攝自百達翡麗官網）

百達翡麗海底探險家系列5968R-010，同款式同行售價：398萬8000元。（圖／翻攝自HOROGUIDES）

百達翡麗金鷹系列7118/1R-010，同款式同行售價：348萬8000元。（圖／翻攝自百達翡麗官網）

百達翡麗金鷹系列5711/1R，同款式同行售價：515萬。（圖／翻攝自CHRONO24）

警方獲報後隨即組成專案小組，報請地檢署偵辦，上個月先在台北拘提3名鄭姓、鍾姓及李姓主嫌到案，同時間再查獲2名幕後主使者和一名共犯。本月5日再拘提29歲首腦到案，7名犯嫌皆被依加重詐欺、強盜、傷害等罪嫌移送，目前已有4人遭收押。

