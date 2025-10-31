搶占年底銷售旺季大流量 轉換率事半功

節日多＋購買力強＋促銷集中＋季節需求旺，綜合因素讓每年的第四季成為年度銷售力道最強的一段時間。

從週年慶、雙十一、雙十二，到聖誕節、跨年，年底對零售業者和電商業者來說，是最重要的黃金檔期，Yahoo優化營銷事業部業務總監廖國志表示，年底銷售旺季在網路上有三大特徵：搜尋量暴增（消費者積極比價找優惠）、轉換率高（手握年終獎金、購物慾望強烈）、品牌競爭激烈（抓住流量者，就能快速轉換銷售）。

關鍵時刻 不能缺席關鍵字：攔截高意圖客群 創造翻倍轉換率

觀察到每年Q4暴增的搜尋量，廖國志建議廣告主必定要在關鍵時刻佈局「關鍵字廣告工具」，有四大原因：

從消費者的心態出發，積極找優惠、購物慾望強烈，在網路上活躍的流量都是「有需求、想要購買」的消費者，關鍵字廣告能直接攔截高意圖客群。 根據以往數據，年底銷售旺季檔期的轉換率比平日高1.5-2倍，投資報酬率（ROI）更是顯著提升，意味著：只要搶到流量，就會帶來比平常好的轉換率，有「事半功倍」之效；如果在關鍵時刻缺少佈局關鍵字廣告工具，等同錯失銷售爆發點。 年底銷售旺季是各大品牌競逐的戰場，如果缺少關鍵字廣告工具，等同將熱門關鍵字版位拱手讓給競品，消失在消費者的目光中，導致品牌在消費者的決策過程中徹底被邊緣化。 即便已經佈局展示型廣告或社群廣告，消費者的行為最終還是會回到「搜尋與比價」上，此時關鍵字廣告就是收網最強的工具，特別在年底銷售旺季，網路上遍佈各種相關訊息，消費者面對紛亂的訊息，最終還是要藉由關鍵字廣告工具，圓滿銷售的最後一哩路。

強化點擊率（CTR） 讓消費者更靠近成交

在年底銷售旺季充分佈局關鍵字廣告工具，是取得必勝佳績的門票，廖國志進一步建議，藉由關鍵字廣告工具特殊功能的運用，有助強化點擊率（CTR），讓消費者更靠近成交。

從功能面出發，建議可以運用關鍵字廣告的動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）功能，透過搜尋字詞的比對，針對廣告主的網頁內容自動生成廣告標題，盡可能滿足消費者欲搜尋的字詞，特別適合網站內容齊全貨商品種類繁多的廣告主使用（例如：百貨、電商），當網站內容有更動時，動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）就會自動更新廣告內容，大量節省廣告生成時間，並確保即時性，對廣告點擊率的提升有明顯的助益。

另一方面，許多品牌在年底銷售旺季都會進行「限時促購」來吸引消費者下單，此時可以運用「廣告排程（Ad Scheduling）」功能，在活動檔期增加預算，例如「雙11凌晨」或「週年慶開跑日」，做廣告的開跑。運用廣告排程功能，不僅符合操作的彈性，更能在關鍵時刻強化廣告力道，搶得先機。

在年底銷售旺季，「如何讓我的廣告能見度提升」、「在消費者搜尋的時候優先被看見、被點選」是很重要的課題，因此無論從優惠的角度、限時的角度，都很適合廣告排程功能，在重要的時間點，讓消費者看到促銷、優惠的文案，都是創造快速成交的目的。

在特定時間要開啟廣告，可以使用廣告排程功能，然而時間點的搭配可以使用「倒數計時（Countdown）」的功能增加緊迫感，此時可以善用系統內的倒數計時功能，可以設定天數，做成文案上的自動倒數，無需天天手動修改文案，讓文案更有彈性，更輕鬆達到促購的目標。

標題與文案的描述上，可以加上「關鍵優惠字」，例如「限時五折」、「滿3000送300」、「週年慶搶先看」，都能吸引消費者點選；品牌字＋活動字的組合，也是一個很有成效的方法，例如「XX百貨 週年慶」、「OO美妝 雙11特惠」，都很吸引消費者的目光。

最後，行動呼籲（Call to Action，CTA），像是「立即搶購」、「限時預購」、「線上獨家」等，都可以增加點擊率的表現。

歷經幾個年頭的年底銷售旺季操作，Yahoo關鍵字廣告團隊整理出旺季品牌成功之道，像是在百貨週年慶檔期時，當消費者搜尋「週年慶」，結合「限量加碼」、「刷卡禮」等字組，可以有效帶動點擊率，而電商購物網在雙十一、雙十二等熱門檔期，利用「滿額折扣」＋「快速到貨」的標題組合，搭配動態搜尋廣告（Dynamic Search Ads）覆蓋產品關鍵字，轉換率即刻飆升。

也有連鎖服飾品牌在聖誕節檔期，結合「線上特惠＋門市限定」的搜尋字，增加擴通路購買誘因。

提供完整佈局良方 再創營收高峰

「相較於Q1-Q3，在年底銷售旺季期間擁有超高流量的自然優勢，因此廣告主勢必不能缺席關鍵字廣告工具的佈局，只要抓到流量，都很容易變現」，廖國志分析，而Yahoo關鍵字廣告團隊有多年協助品牌，在關鍵字廣告行銷戰役無役不與，累積各種豐富經驗與心法，能針對廣告主的特性與需求，提供完整的關鍵字廣告佈局良方，在年底銷售旺季，透過關鍵字廣告工具再創營收高峰。