搶台中市長能贏江啟臣？ 楊瓊瓔：盧秀燕對我們都非常鼓勵

[Newtalk新聞] 面對明年台中市長選舉，當政壇看好台中市長盧秀燕任期屆滿後，將由國民黨立委江啟臣接棒，但國民黨立委楊瓊瓔日前宣布參選，表明「已經準備好了」。楊瓊瓔今（8日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪期間，被問及是否有評估過能贏江啟臣？楊瓊瓔僅笑稱，由市民去決定，她一定全力以赴。她更強調，她和江啟臣就是「姊弟爬山、互相扶持」，黨有黨的機制和規劃，她們會透過公平公正的機制，最後無論誰出線，他們都會團結一致，因為他們共同的目標都是讓台中更好。

對於毅然決然宣布參選。楊瓊瓔表示，她的從政生涯有30幾年，當時她是23歲就參加省議員選舉，擔任過第九、第十屆省議員，凍省後轉換跑道到立法院，並追隨盧秀燕擔任358天的副市長，再回歸立法院擔任立委，經過深思熟慮以及地方鄉親的支持，她真的非常感動，大家對她的熱烈勸進，所以她決定爭取國民黨市長提名，這不是為了個人職務，而是為了整個台中的發展，讓盧秀燕打下的美好基礎能好上加好。

楊瓊瓔表表示，這30幾年來，她看到台中市從原來的原縣區到升格後的直轄市，她認為在盧秀燕努力下，他們已經成為有國際都市的基礎，且還在「登大人」，因此現在是重要時刻，必須要再畫龍點睛，需要一個懂中央預算跟地方行政眉角的人，而她非常瞭解台中市的運作和公務人員體系，所以未來若有機會，她可以馬上上手。

楊瓊瓔表示，這次要參選，她有跟盧秀燕講過，他們倆人不管在省議員時代或立法院時代都是非常好的姊妹，而且盧秀燕對每一個人都非常疼惜，相信不管是江啟臣或她，盧秀燕都非常鼓勵。

對於黃暐瀚問及和江啟臣的競爭。楊瓊瓔回應，江啟臣和她在立法院都是並肩作戰，台中隊都是一致的，他們兩人風格最大的不同在於江啟臣在國際外交、國防領域、宏觀論述非常專精，而她本身擅長全天候的待命服務、行政經驗和對市政的嫻熟度，她是唯一選過5次原台中縣大選區，並擔任過台中市副市長，她還有資深經濟立委歷練，能提供未來在地產業的協助。

楊瓊瓔表示，國民黨主席鄭麗文上任後講過，會讓國民黨有新的秩序，並提名市民最期待、最有信心且能當選的候選人，她很感謝鄭麗文的方向，她也謝謝鄭麗文和盧秀燕都公開表示過，依照國民黨的機制公平競爭，國民黨人人才濟濟、各有專長，黨有黨的機制。他們可以是姐弟爬山，互相扶持、彼此尊重，在競爭過程中激勵出候選人最佳的樣態，同時可以提早檢視各方的缺點和補足，讓市民得到更好的候選人。

至於民進黨的台中市長參選人何欣純。楊瓊瓔表示，何欣純跟他們在立法院，他們都是台中隊，大家一起奮鬥，何欣純也非常努力，在屯區耕耘非常資深和用心，但這次選舉不只是個人特質的比較，更是對執政黨信任度的投票。

