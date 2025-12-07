搶台灣名產！ 日本這1縣故鄉稅推「滷肉飯靴」網全看傻

日本埼玉縣所澤市故鄉稅，推出「滷肉飯靴」引發討論。翻攝日本樂天市場



日本政府為了振興地方經濟，因此推出了「故鄉稅」制度。所謂「故鄉稅」，就是指民眾捐款給地方政府，減緩地方政府缺少經費的窘境，而捐款人可以透過捐款折抵應付所得稅與地方稅。地方政府為了感謝，也會寄送當地名產或是工藝品回饋捐款人。「故鄉稅」的產品也五花八門，沒想到埼玉縣所澤市近日推出的特產，則是一雙「滷肉飯靴子」，消息一出也引發台灣網友討論。

埼玉縣所澤市近期公開故鄉稅贈品，竟然是一雙極其逼真的「滷肉飯靴子」，只要設籍於當地且居住外地的民眾，捐贈11.8萬日圓（大約2.37萬元新台幣）就能獲得這一雙靴子。

廣告 廣告

日本埼玉縣所澤市故鄉稅，推出「滷肉飯靴」引發討論。翻攝日本樂天市場

公布的照片中，看這一雙「很可口」的靴子上，除了有白飯、滷肉、青菜、滷蛋、甚至「逼真地還原了滷肉的光澤和八角的香氣」。不過，請放心這些食材，都是使用食物模型的製作技法的模型，栩栩如生的外型展現了當地的傳統工藝。

日本埼玉縣所澤市故鄉稅，推出「滷肉飯靴」引發討論。翻攝日本樂天市場

相關公告指出，訂做「滷肉飯靴子」需要時間，請先在備注欄告知尺寸，介於22.5cm～28.0cm都可選擇，唯一要注意的是「雖然靴子本身很結實，但表面圖案並非特別耐用」。

日本埼玉縣所澤市故鄉稅，推出「滷肉飯靴」引發討論。翻攝日本樂天市場

至於為何採用台灣名產滷肉飯？也掀起台灣網友討論，紛紛留言「可以理解義大利人看到鳳梨披薩的感受了」「台灣發動滷肉飯戰爭的話算是內戰還是國際戰爭？」「你的腳...很有味道！」埼玉縣所澤市的故鄉稅「滷肉飯靴子」，再度引發台灣、日本網友熱烈討論。

更多太報報導

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生