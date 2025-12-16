搶台菲商機 星宇航空重啟台北-馬尼拉航線

〔記者王憶紅／台北報導〕 星宇航空今(16)日正式重啟台北－馬尼拉航線，重新串起台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道。星宇航空指出，台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到兩小時的直飛航程，星宇航空此次重新啟動台北－馬尼拉航線，大幅提升兩地旅客的便利性及交流。

星宇航空指出，隨著馬尼拉航線正式回歸，在菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每週往返菲律賓航班總數達23班，透過多點布局策略，提升雙邊運能與行程彈性，讓旅客在跨國轉機與多城市規劃上更加便利。

星宇航空說，將持續以新世代機隊，穩健拓展亞洲與北美市場。

