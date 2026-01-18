搶商機！花蓮漁會推「海味禮盒」 金門主打「年菜外送」

花蓮地區受到天災影響，衝擊觀光產業，為了振興漁產經濟，花蓮區漁會和知名飯店合作，推出4款禮盒。（圖／東森新聞）





花蓮地區受到天災影響，衝擊觀光產業，為了振興漁產經濟，花蓮區漁會和知名飯店合作推出4款禮盒，讓民眾可以用比市價還便宜7折的價格，買到新鮮海鮮。金門地區則是有餐廳業者推出年菜外送服務，讓無法回家過年的金門居民，也能品嘗家鄉味。

大火爆香加進Q彈透抽，XO醬拌炒特色海鮮料理，在家DIY就能吃到，因為花蓮區漁會推出漁產禮盒，讓民眾能開心過年。花蓮地區受天災接連衝擊，為了協助漁業經濟復甦，花蓮區漁會和知名飯店合作，推出漁產禮盒，包含像是五福臨門，可以吃到紅魽石斑魚，鉅尾雕片只要1600，另外像是十全十美禮盒，還能吃到鮭魚透抽一盒白蝦，價格只要3800元，和市場價格相比，等於是打了7折。

花蓮區漁會總幹事林砡漢：「現在如果你買十全十美的話，市價大概要5000塊左右，所以我們是以低於八折的優惠，回饋給消費者。」

花蓮區漁會理事長王登義：「目前預計準備5、6000份，如果說我們的量，可以充足到8千份，目前準備量是這樣。」

另一邊，鍋內放進土雞蹄膀，加進以豬大骨熬煮的濃郁湯頭，這就是最受矚目的戰地旅遊老兵菜復興鍋，還有軍用罐頭油飯，復刻當年軍用豬肉罐頭，結合在地食材的料理記憶金門知名餐廳，首度推出年菜外送服務，讓在台的金門居民，無法回家過年，也能品嘗家鄉味。餐廳創辦人張國威：「我們金門在地古早味，比如說我們的封肉，這些餐讓大家都可以回味，當年我們真正閩南，我們金門這個地區的古早味。」

春節即將到來，各地漁會和餐廳業者絞盡腦汁，推出精緻年菜，讓民眾填飽肚子過好年。

