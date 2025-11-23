搶喝麥當勞奶昔卻後悔？他試一口秒懂「停賣真相」

（記者周德瑄／綜合報導）麥當勞久未現身的奶昔在停賣九年後重新登場，全台僅有十二家門市限量販售，消息一出便吸引大批民眾前往排隊，隊伍一度將門市外圍繞成兩圈，連同步推出的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」等周邊商品也被搶購一空。

圖／奶昔大哥毛毛包與購物袋在門市迅速售罄。（翻攝麥當勞官方網站）

有網友在社群分享久違再次嘗試奶昔的心得，坦言喝下第一口後只覺得甜味過於強烈，甚至甜到喉嚨發痛，像是冰淇淋完全融化後的味道。他喝到半杯便放棄，忍不住笑說終於明白它為何會停賣多年，但仍覺得奶昔大哥周邊設計相當可愛。

貼文引起許多人共鳴，有人也直呼甜度令人卻步，分享自己在海外品嘗後「甜得讓人難以下嚥」的經驗；也有人說在香港常見奶昔，但每次嘗試都仍覺得甜度驚人。然而另一派支持者則認為這種濃郁甜味正是迷人之處，有人偏好草莓口味的酸甜平衡，也有人讚嘆巧克力版本的濃稠口感，更有螞蟻人直言「越甜越爽」。部分鐵粉甚至會把單點的冰淇淋攪拌後自製成類似奶昔的口感，彌補多年不見的遺憾。

有自稱曾任職麥當勞的網友回憶，過去奶昔在門市的銷量其實相當有限，一個白天可能賣不到五杯，因此當年停賣並不讓他意外。他也感嘆，台灣消費者常在商品停售後才懷念不已，像焦糖奶茶回歸時雖然曾引發短暫熱潮，但最終銷量依舊普通，讓他覺得這次奶昔回歸後可能也會面臨類似情況。

