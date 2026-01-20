搶國安、民生票！高市拋消費稅凍2年、離島國有化 備戰眾院選舉

編譯張渝萍／綜合報導

日本首相高市早苗19日召開記者會，宣布將在23日召集的例行國會解散眾議院，預計2月8日舉行投票。

在選舉前，高市也正著手暫停徵食品類收消費稅兩年，以及基於安全考量，打算將所有權不明的離島國有化，希望透過這些政見為自民黨拉票。

在眾院選舉前，高市正著手暫停徵收消費稅兩年，以及基於安全考量，打算將所有權不明的離島國有化。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

安全考量 自民黨著手離島國有化

《日經新聞》20日報導，高市所屬的自由民主黨，目前正在考慮提出方案，針對所有權不明的離島進行國有化。該議題將由自民黨專研究外國人在日本居住或取得不動產相關政策的工作小組進行討論。

此構想旨在擴大現有作法，進一步確認並國有化位於日本海上邊界附近的偏遠島嶼。提案支持者表示，其目的在於更清楚掌握離島的權屬狀況，並確保日本領土獲得妥善管理。

該目標預計將被納入自民黨即將到來的眾議院選舉政見之中。

2017年，日本曾將273座偏遠離島國有化，這些島嶼在界定日本領海及專屬經濟區（EEZ）範圍方面具有重要作用。

基於日本的安全考量，近年來也有人呼籲，國有化的對象不應僅限於邊境附近的島嶼，而應涵蓋更多離島。

高市提暫收食品類消費稅

此外，高市19日也提出將食品類消費稅暫停徵收兩年。報導指，由於她過去對此議題態度審慎，這次選在選舉前提出，可能引發外界批評是「選舉考量」。

報導指，高市19日在記者會上宣布解散眾議院同時也談及消費稅，高市表示，取消食品消費稅的構想，其實早在去年10月就已被寫入自民黨與執政夥伴日本維新會簽署的聯合執政協議中。

當被問及她對消費稅減稅立場似乎出現轉變時，高市表示：「這一直是我長久以來的心願。」她說：「雖然自民黨內部存在各種不同意見，但我們已決定將其納入自民黨的選舉政見。」

相關措施將先由政府以及朝野政黨展開討論；若達成共識，將向國會提交包含該項減稅內容的法案。

據稱，若暫停對食品徵收消費稅，將造成約5兆日圓（約1兆元台幣）的稅收減少。對公共財政的憂慮，可能引發日圓與日本國債的拋售。

高市過去對食品消費稅態度如何？

高市過去的發言顯示，她長期以來對降低食品消費稅抱持興趣。2025年5月，她在自民黨稅制調查會研究會後對媒體表示：「從國家尊嚴的角度來看，食品的消費稅率應該是0%。」

然而，在同年稍後舉行的自民黨總裁選舉辯論中，她又表示：「我原本持正面看法，但黨內無法形成共識，因此有必要在黨內重新檢討。」

在10月4日當選自民黨總裁後的記者會上，高市進一步調整語氣，表示：「這並非已被排除的選項，但我希望優先處理能夠立刻著手的事項。」

出任首相後，她在政策路線上更加趨於審慎。日本的消費稅被視為社會保障政策的重要且穩定的財源。政府與自民黨過去曾批評在野黨於國政選舉期間主張消費稅減稅，稱其為「不負責任」。

在11月的參議院全體會議上，高市一方面強調消費稅減稅「並非完全排除的選項」，同時也指出實務上的困難，包括「企業收銀系統需要一定時間進行修改」。

在12月23日接受《日經》專訪時，被問及消費稅減稅問題，高市回應：「我並未將其排除，但已判斷這不會成為立即對抗物價上漲的有效措施。」

在同一場專訪中，她也強調消費稅作為財源的優點，表示：「與所得稅不同，消費稅具有不會將負擔集中在特定族群（例如勞動世代）身上的特性。」

立民黨與公明黨聯合抗自民黨

由立憲民主黨與公明黨組成、為角逐眾議院選舉而成立的在野新黨「中道改革連合」（中道黨），19日也表示支持取消食品消費稅。

目前正在考慮提出方案，針對所有權不明的離島進行國有化。圖為南韓總統李在明與高市在奈良會面。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

中道黨的產生正是為了要與高市政府對抗的在野黨聯盟，試圖在經濟與安全政策上，與高市的保守派政府劃清界線。

其中，中道黨對於高市先前挺台言論惹怒中國一事特別不滿。公明黨黨魁齊藤鐵夫就認為高市讓中日關係持續冰凍，指出「維持能夠對話的、與鄰國之間的友好關係，正是新政黨名稱蘊含的意義之一。」

報導指，中道黨並不反對在東亞安全情勢下強化日本防衛能力，但對於在與中國缺乏對話契機的情況下調整日本安全政策，仍持保留態度。

